Investigan el ataque de un perro potencialmente peligroso a una mujer en Laguna de Duero (Valladolid) que le causó lesiones

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid investigan a una mujer, vecina de Palencia, por el ataque que su perro, de raza potencialmente peligrosa, cometió sobre una mujer en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, a la que causó lesiones en una mano por la mordedura, según informaron fuentes policiales.

Se la investiga como presunta autora de dos delitos, uno de lesiones leves, y otro contra los animales, al ser la responsable de un perro potencialmente peligroso que ha atacado a otro can y a su dueña cuando se encontraban paseando por el casco urbano de Laguna de Duero.

El suceso ocurrió en noviembre de 2024, cuando un perro cruce de rottweiler y pastor belga, que según certificación expedida por el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (Siacyl) tiene la consideración de animal potencialmente peligroso, iba suelto y sin bozal y se abalanzó contra el perro que paseaba una mujer, provocando heridas graves a éste, y una mordedura en la mano de la mujer al tratar de separarlos. La joven que llevaba el perro atacante, ante los hechos, abandonó apresuradamente el lugar, sin ser identificada.

Tras el ataque, el can que sufrió la agresión tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una clínica veterinaria de la capital, con un diagnóstico grave por lo que fue hospitalizado, y su dueña tuvo que ser atendida en el Servicio de Urgencias del Centro de Salud de la localidad de Laguna de Duero.

Los hechos fueron denunciados ante la Policía Local de Laguna de Duero que intentó localizar a la joven y el animal, y posteriormente en el Puesto de la Guardia Civil, que procedió a instruir las oportunas diligencias, haciendo el traslado de las mismas al Seprona de la Guardia Civil de Valladolid para que continuara con las investigaciones, ya que con los escasos datos que se tenían se hacía difícil localizar a la joven y al animal atacante. Tras diversas gestiones se identificó a una joven de Palencia y al animal causante de los daños y lesiones.

La tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos (PPP) requiere de la obtención de una serie de documentos y seguro de responsabilidad civil, que no es necesario para el resto de canes, al igual que el paseo tiene que ser realizado en unas condiciones de seguridad, que en este caso se incumplían. Todos estos extremos se encuentran regulados Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y en el Decreto 134/1999, de 24 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de protección de los animales de compañía.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial. También se remiten las infracciones administrativas en las que ha incurrido al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Laguna de Duero.