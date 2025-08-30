La técnica con la que un burrito alertó antes que nadie de un incendio en El Bierzo

La localidad de Molinaseca, en la comarca del Bierzo (León), vivió el pasado fin de semana un incendio que obligó a desalojar viviendas y a desplegar un importante dispositivo de extinción. Entre las anécdotas que dejó el suceso, destaca la inesperada reacción de un burro llamado Risto, que con sus rebuznos y nerviosismo advirtió a sus dueños de que el fuego se acercaba.

Un héroe inesperado

Según relató Manuel Otero, propietario de la bodega Encima Wines y dueño del animal, fue gracias a los avisos de Risto que la familia pudo reaccionar con rapidez antes de que las sirenas oficiales anunciaran la emergencia. El comportamiento inusual del burro sirvió como señal temprana de que algo grave ocurría en el entorno.

La intervención rápida de los Otero y los vecinos fue crucial para contener el avance de las llamas. Gracias a la preparación previa de Manuel, quien había instalado dos grandes depósitos de agua tras un incendio anterior en una localidad cercana, fue posible frenar el fuego en sus etapas iniciales.

Risto, adoptado hace cuatro años en Barrios de Luna, se ha convertido en un miembro querido del pueblo. Su naturaleza cariñosa y su capacidad para alertar sobre situaciones inusuales lo han convertido en "el burro de todos". La bodeguera Encina Otero, hija de Manuel, lo describe como un animal extraordinariamente perceptivo, capaz de detectar cualquier anomalía en su entorno.