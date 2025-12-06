Isabel Blanco recalca la «estabilidad jurídica y fiscalidad» de Castilla y León

Una «estabilidad jurídica y fiscalidad favorable» es lo que ofrece Castilla y León a las empresas. Es lo que ha destacado la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante un acto celebrado por Nuevas Generaciones del Partido Popular en Zamora con motivo del Día de la Constitución.

Allí ha incidido en que el Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco «ha bajado 34 veces los impuestos, frente a las cien veces que los ha subido el Gobierno de Pedro Sánchez».

La también consejera ha valorado el reciente viaje realizado por tierras argentinas, que calificó de «muy intenso», con una agenda «muy apretada».

Blanco se refirió a los encuentros realizados con castellanos y leoneses que viven en Argentina. «Les hemos escuchado para saber cómo se sienten y evaluar con ellos los programas que ponemos en marcha desde Castilla y León y cómo les afectan a ellos, especialmente», explicó, en alusión a iniciativas como «Pasaporte de vuelta», una ayuda para que los jóvenes de Castilla y León que residen en Argentina puedan venir a la Comunidad autónoma, establecerse y emprender. «Para ellos, también es muy importante, y así nos lo transmitieron, no perder el contacto con sus raíces, con nuestras tradiciones», apuntó.

La segunda parte del programa consistió en mantener un encuentro con varios empresarios y empresas españolas afincadas en Argentina, como Gestamp. «Visitamos la planta que tienen allí. Y con empresas que han invertido en España y que quieren seguir invirtiendo, como Vivunt Pharma, empresa farmacéutica que está en León, que es referente a nivel internacional y que ha apostado por Castilla y León, precisamente por las condiciones de estabilidad jurídica y de fiscalidad favorable para las empresas», insistió.

La tercera vertiente del viaje a Argentina fue la social, con la visita a dos centros infantiles, en los que la colectividad castellana y leonesa, «con la obra social y las aportaciones también realizadas por la Junta de Castilla y León, ayudan a las familias en las villas, en barrios desfavorecidos, a la escolarización de los menores» y ha destacado que «La educación es fundamental como ascensor social y una oportunidad para ayudar a familias desfavorecidas».