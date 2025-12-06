La UE pone como ejemplo de buenas prácticas el programa «Rehabitare» de la Junta

Nuevo reconocimiento al programa de rehabilitación de viviendas «Rehabitare», que se desarrolla desde hace unos años en Castilla y León de la mano de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. En esta ocasión por parte de la Comisión Europea que ha tildado esta iniciativa como ejemplo destacado de buenas prácticas tanto por su impacto en la revitalización demográfica y el acceso a la vivienda en el medio rural.

De esta manera, este nuevo reconocimiento sitúa a Castilla y León como un referente europeo en políticas de vivienda debido a su estrategia integrada que combina rehabilitación, alquiler social, apoyo a jóvenes, eficiencia energética e incentivos fiscales en pequeños municipios. Los datos desde el año 2016 indican que se han podido rehabilitar 694 viviendas , proporcionando hogar a 1.735 personas; se han concedido más de 1.400 garantías hipotecarias, facilitando la financiación de hasta el 97,5 por ciento del precio de compra; el apoyo a 110.000 jóvenes con ayudas al alquiler rural, con una inversión superior a 188 millones de euros; la bonificación a a más de 100 jóvenes con una reducción del 20 por ciento del precio de adquisición de una vivienda protegida: o el impulso de más de 30.000 renovaciones energéticas en viviendas, con más de 500 millones de inversión

Rehabitare convierte edificios públicos y eclesiásticos en desuso en viviendas de alquiler asequible, recuperando patrimonio y reforzando la cohesión territorial. Un modelo, basado en la cooperación entre administraciones y entidades, es valorado por Europa como eficiente, sostenible y replicable.

La Junta complementa esta actuación con viviendas de alquiler asequible de consumo casi nulo, viviendas públicas en venta con un 20 % de descuento para jóvenes, ayudas al alquiler rural y desgravaciones fiscales específicas. La renovación energética a gran escala ha sido igualmente destacada, contribuyendo a mejorar el confort, reducir las facturas y disminuir emisiones.

Este reconocimiento europeo reafirma el liderazgo de Castilla y León en el desarrollo de políticas innovadoras para la lucha contra la despoblación y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.