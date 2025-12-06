Acceso

La 'Scooter Run' recorre las calles de León como cita ineludible del Purple Weekend

El desfile de Vespas y Lambrettas es una de las imágenes habituales del festival

La tradicional ‘Scooter Run’ organizada con motivo del festival musical Purple Weekend de León volvió a reunir hoy, un año más, a un grupo de aficionados para recorrer las calles del centro de la ciudad en sus Vespas y Lambrettas y ofrecer una de las imágenes que identifican la cita que este año alcanza su edición número 36.

Las motocicletas volvieron a ofrecer una de las imágenes más coloridas del festival ‘nod’ que acoge el recinto Espacio Vías y que completa la oferta de actuaciones musicales de destacadas formaciones con actividades culturales y de ocio como exposiciones, mercadillo ‘vintage’, feria del disco y un día especial de puertas abiertas para toda la familia que se celebra el lunes 8.

