Jesús Julio Carnero: «Desde Valladolid queremos justicia y concordia»

Y miles y miles de personas se concentraron en Valladolid para mostrar su repulsa ante la amnistía y los pactos de investidura de Pedro Sánchez con Junts, al grito unísono de «Valladolid no se rinde. España no se vende». Un acto encabezado por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el presidente del PP vallisoletano, Conrado Íscar, quienes estuvieron acompañados por la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral; el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago; el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz; o la diputada nacional, Mercedes Cantalapiedra, entre otras autoridades de la formación.

En su intervención, Jesús Julio Carnero tiró de historia, de la ciudad, haciendo énfasis en episodios históricos que se han vivido a lo largo de los siglos. «Este es un acto tranquilo, sereno y pacífico, y podemos decir que Valladolid es un lugar único», comenzaba.

«En esta Plaza Mayor, en el año 1217 proclamaron a Fernando III rey y en trece años unificó a Castilla y León», prosiguió para señalar a continuación que «a un kilómetro de distancia contrajeron matrimonio los Reyes Católicos y 23 años después de este hecho se produjo el más grande, sucedido en Granada, para empezar a ser uno de los más grandes reinos de Europa»

«Pero Valladolid es sobre todo España», para afirmar seguidamente, «que se puede decir y sentir que queremos y creemos en el Estado de Derecho, no a la amnistía. Creemos en el estado social y en la igualdad de todos los españoles, en los territorios y creemos también en el estado democrático que aboga por la división de poderes. Queremos justicia y concordia», para concluir con un «Viva España» que fue respaldado rotundamente por los asistentes.

Mientras, el presidente provincial del PP y presidente de la Diputación, Conrado Íscar, puso en valor el apoyo de la sociedad y las formas con las que se llevó a cabo la concentración, que no es otra que de una forma cívica, como caracterizan las acciones del Partido Popular, dijo.

«Valladolid dice no a Pedro Sánchez, a la amnistía y a la desigualdad, porque no queremos que se más que otros, pero tampoco menos que nadie. Estamos ante una situación donde Pedro Sánchez no ha aceptado que perdió las elecciones, que se agarra a La Moncloa a cualquier precio y quiere vender España», manifestó momentos antes de encabezar la concentración.