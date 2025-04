Julio López resalta la importancia de trasladar la fe a las nuevas generaciones

Se esperaba con expectación el pregón de la Semana Santa de Salamanca por parte de Julio López. No cabía un alma en el Teatro Liceo. Y el director de Comunicación de la Junta no defraudó. Un discurso cargado de emotividad en el que destacó, entre otras cuestiones, la importancia de transmitir el mensaje de la fe a las nuevas generaciones haciendo un somero repaso por imágenes, imagineros, cofradías y hermandades, en el que no faltaron los recuerdos y tampoco los nombres propios que le han marcado en su trayectoria vital.

Y todo ante un Teatro Liceo lleno, con la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo; el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja; el obispo de Salamanca, Juan Luis Retana, o el presidente de la Junta de Cofradías, Francisco Hernández, entre otras autoridades.

Como “un apasionado de su ciudad y de sus tradiciones”, se definió Julio Lopez, quien ligó las notas musicales de La Expiración con su imagen escogida, pues no en vano salen juntos cada Domingo de Ramos, precisamente, en la procesión de la Hermandad Mercedaria de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y de María Santísima de la Caridad y del Consuelo. Y justificó así su elección de abrir con una marcha de advocación mariana: “Ella es la que nos dio la vida. No podía empezar de otra manera”, zanjó.

También tuvo momento para rendir un emotivo homenaje a sus seres más queridos, en un púlpito, con lágrimas en los ojos y con el Ave María sonando al final de su oratoria.

Y es que de tremenda responsabilidad ha confesado el pregonero ser el elegido para glosar la Semana Santa de su tierra, del sentir de sus cofrades y aunque confesaba que al principio ha sentido vértigo por ser el pregonero principal, ha merecido el esfuerzo saber encajar las piezas.

Aunque no es cofrade de ninguna cofradía, se siente como uno más, ya que su relación se remonta a principios del siglo XX cuando asumía la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, en una año, el 2003 que coincidía con la declaración de la Semana Santa salmantina como de Interés Turístico Internacional. Y a partir de ahí comenzó su curiosa devoción, participando cada año en ella, y que culmina este año con este pregón en el Teatro Liceo.

Autoridades en el pregón ofrecido por Julio López Susana Martín/Ical

Una Semana Santa que no solo hay que cuidarla sino que darle el testigo a otro, de ahí el título del pregón "Una herencia de fe", apostando por las tradiciones, el pasado y la cultura y con el apoyo de las administraciones e instituciones aportando su ayuda para proteger y sobre todo proyectar esta Semana Santa, como la de Salamanca, que año tras año atrae a miles de personas a la ciudad.

Antes, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ensalzó la Semana Santa como “enorme expresión de piedad, cultura, tradición, historia y arte", en vísperas de la celebración religiosa, y durante la presentación del pregón de la Pasión de Salamanca.

Alfonso Fernández Mañueco durante su intervención Susana Martín/Ical

El mandatario sugirió en su intervención la “expresión de fe en Cristo” que supone cada año la llegada de la Semana Santa en Castilla y León e invitó a los ciudadanos a responder al “mensaje de esperanza” que él predicaba. “Es momento de mirarnos dentro para sentirnos más humanos, más vivos, más conscientes de que no estamos solos en nuestra existencia”, refirió.

Sobre el pregonero, Julio López Revuelta, director de Comunicación de la Junta de Castilla y León, aseguró que es una “fortuna” que fuera escogido. “Le conozco bien, como profesional, compañero y amigo. Y quien le conoce, sabe de su pasión por las tradiciones de su tierra. Su vocación de servicio público le ha permitido ahondar en el día a día de las cofradías porque durante su larga trayectoria en el Ayuntamiento asumió responsabilidades muy vinculadas con la Semana Santa y con muy fructíferos resultados”, recalcó.