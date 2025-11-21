La UCAV impulsa la movilidad internacional con su ‘Orientation Week’

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), con su servicio de Relaciones Internacionales, ha celebrado una nueva edición de la ‘Orientation Week’, una cita diseñada para fomentar la movilidad académica entre toda la comunidad universitaria. Ha permitido dar a conocer las diferentes becas, iniciativas y oportunidades para participar en programas internacionales. Para ello, el servicio de Movilidad Académica de la UCAV ha celebrado diferentes actividades durante toda la semana.

Entre las oportunidades de movilidad presentadas por la UCAV, se encuentran los programas Erasmus. Para informar acerca de ellos se ha realizado el ‘Erasmus+ Quiz’, un juego de preguntas con el que los alumnos han podido conseguir diferentes regalos. También se ha informado acerca del Programa Amity, que ofrece prácticas en colegios de Estados Unidos a estudiantes universitarios o recién graduados. Por su parte, el personal docente e investigador (PDI) de la UCAV también ha podido conocer las diferentes opciones para la investigación internacional y los programas de movilidad de corta duración. Además, ha sido posible conocer la experiencia de una alumna en el programa Work and Travel USA.

En la semana también ha habido espacio para la solidaridad. En diferentes franjas horarias se ha celebrado un mercadillo solidario cuyos beneficios irán destinados a la misión internacional de la UCAV.

Al mismo tiempo, en este itinerario se ha recordado la disposición de la oficina de Movilidad Académica para resolver dudas acerca de todas las oportunidades para el desarrollo académico internacional.

Un año más, la UCAV reafirma su compromiso por la excelencia académica y el crecimiento de su comunidad universitaria mediante una educación abierta al mundo, que impulsa el intercambio cultural y el enriquecimiento personal.