La plaza de San Pablo acogerá el 27 de noviembre la inauguración de la iluminación navideña de Valladolid
El acto contará con la actuación del Coro de la Escuela Municipal de Música
La plaza de San Pablo acogerá el próximo día 27 de noviembre, a partir de las 19 horas, el acto inaugural del encendido navideño, que en esta ocasión contará con la actuación del Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid. A continuación, y alrededor de las 19:30 horas, se celebrará el encendido en la Plaza Fuente Dorada con el proyecto de iluminación Caja Rural de Zamora.
Durante las próximas semanas, el horario de iluminación de la ciudad comenzará a las 18:00 horas y estará encendido hasta las 22:00 horas hasta el 18 de diciembre, y hasta las 22:30 horas del 19 de diciembre al 6 de enero de 2026.
La Plaza Mayor y las calles adyacentes como Santiago, Pasión, Calixto Fernández de la Torre y Lencería, Plaza de Portugalete, la calle Ferrari, la Plaza Fuente Dorada, Plaza San Pablo, Plaza Rinconada y Plaza del Salvador se iluminarán todos los días del periodo navideño desde las 18:00h hasta las 00:00h hasta el 18 de diciembre y hasta la 1:00 horas del 19 de diciembre hasta el 6 de enero de 2025.
El espectáculo de luz y sonido de la calle Santiago tendrá dos pases diarios del 27 de noviembre al 18 de diciembre de 2025 a las 19:30 horas y 20:45 horas y tres pases diarios del 19 de diciembre al 6 de enero de 2025: 18:30 horas, 19:30 horas y 20:45 horas. Además, contará con un pase extraordinario a las 18:30 horas los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025.
El espectáculo de la Plaza Portugalete contará con dos pases diarios del 27 de noviembre al 17 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas y 20:00 horas y tres pases del 21 de diciembre al 6 de enero a las 19:00 horas, 20:00 horas y 21:15 horas. También contará con un pase extraordinario a las 21:15h los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025, un pase a las 22:00 horas el 18 de diciembre y a las 21:45 horas los días 19 y 20 de diciembre.
Además, la fachada de la Iglesia de San Pablo contará con un espectáculo de ‘videomapping’ ‘La Controversia’ los días 6 y 7 de diciembre a las 20:30 horas, 21:15 horas y 22:00 horas.
