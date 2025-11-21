La plaza de San Pablo acogerá el 27 de noviembre la inauguración de la iluminación navideña de Valladolid

La plaza de San Pablo acogerá el próximo día 27 de noviembre, a partir de las 19 horas, el acto inaugural del encendido navideño, que en esta ocasión contará con la actuación del Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid. A continuación, y alrededor de las 19:30 horas, se celebrará el encendido en la Plaza Fuente Dorada con el proyecto de iluminación Caja Rural de Zamora.

Durante las próximas semanas, el horario de iluminación de la ciudad comenzará a las 18:00 horas y estará encendido hasta las 22:00 horas hasta el 18 de diciembre, y hasta las 22:30 horas del 19 de diciembre al 6 de enero de 2026.

La Plaza Mayor y las calles adyacentes como Santiago, Pasión, Calixto Fernández de la Torre y Lencería, Plaza de Portugalete, la calle Ferrari, la Plaza Fuente Dorada, Plaza San Pablo, Plaza Rinconada y Plaza del Salvador se iluminarán todos los días del periodo navideño desde las 18:00h hasta las 00:00h hasta el 18 de diciembre y hasta la 1:00 horas del 19 de diciembre hasta el 6 de enero de 2025.

El espectáculo de luz y sonido de la calle Santiago tendrá dos pases diarios del 27 de noviembre al 18 de diciembre de 2025 a las 19:30 horas y 20:45 horas y tres pases diarios del 19 de diciembre al 6 de enero de 2025: 18:30 horas, 19:30 horas y 20:45 horas. Además, contará con un pase extraordinario a las 18:30 horas los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025.

El espectáculo de la Plaza Portugalete contará con dos pases diarios del 27 de noviembre al 17 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas y 20:00 horas y tres pases del 21 de diciembre al 6 de enero a las 19:00 horas, 20:00 horas y 21:15 horas. También contará con un pase extraordinario a las 21:15h los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025, un pase a las 22:00 horas el 18 de diciembre y a las 21:45 horas los días 19 y 20 de diciembre.

Además, la fachada de la Iglesia de San Pablo contará con un espectáculo de ‘videomapping’ ‘La Controversia’ los días 6 y 7 de diciembre a las 20:30 horas, 21:15 horas y 22:00 horas.