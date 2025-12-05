La Junta continúa dando pasos en su compromiso con las infraestructuras educativas de Soria

La Consejería de Educación mantiene una inversión continua en la modernización de las infraestructuras educativas, con el objetivo de proporcionar al alumnado y al profesorado las mejores condiciones posibles. Por ello, durante los veranos y aprovechando la pausa de la actividad académica, el Ejecutivo autonómico realiza obras de mejora, reforma y sustitución (RMS) en los centros docentes.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha visitado una de las obras realizadas el pasado verano en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Los Doce Linajes’ en la capital soriana. Gracias a esta intervención se ha instalado un ascensor y se ha mejorado la accesibilidad con ello. En el conjunto de la provincia, se han llevado a cabo un total de nueve obras de este tipo, con un presupuesto cercano a los 600.000 euros.

Posteriormente, la titular del departamento educativo de la Junta de Castilla y León se ha desplazado hasta el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) ‘La Merced’ donde se está realizando una ampliación con un presupuesto que se acerca a los 10 millones de euros. “Esta obra es una pieza clave del proyecto de FP que estamos construyendo para la provincia de Soria. No es un hecho aislado, se une a otra ampliación muy importante, con más de 13 millones de euros de inversión, en el CIFP ‘Pico Frentes’ que ha permitido casi doblar la superficie del centro, sumar nuevos talleres y poner en marcha nuevos ciclos y cursos de especialización”.

La Formación Profesional es una apuesta prioritaria de la Consejería de Educación, este curso 2025-2026 en la provincia de Soria se han implantado seis nuevos ciclos formativos. “Gracias a ese aumento y diversificación de la oferta, en Soria el alumnado de Formación Profesional no deja de crecer, con 1.825 alumnos, un aumento del 3,28 % respecto al anterior, por encima, incluso, de la media de la Comunidad. Detrás de estas cifras hay una idea muy sencilla, y es que la FP es hoy una autopista directa hacia el empleo”, ha concluido Rocío Lucas.

Ampliación del CIFP ‘La Merced’

La ampliación de este Centro Integrado de Formación Profesional permitirá aumentar en 120 el número de puestos escolares actuales que permitirá el traslado de los ciclos formativos correspondientes a la familia de Administración y Gestión, que actualmente se imparten en el IES ‘Virgen del Espino’, en concreto, el Grado Medio de Gestión Administrativa y el Superior de Administración y Finanzas. Está previsto su puesta en funcionamiento en el inicio del curso escolar 2027-2028.

De este modo, el nuevo inmueble contará con una superficie construida de 3.254,17 m2, con cuatro plantas, y ocupará el espacio del gimnasio que se demolerá y parte del resto de la parcela, teniendo en cuenta la necesidad de mantener el funcionamiento del centro durante las obras. Además, se conectará con el actual permitiendo el funcionamiento como un único inmueble; para favorecer su anexión se reubicarán espacios, tanto interiores como exteriores.

Los espacios previstos en esta ampliación son tres aulas polivalentes, un aula de administración y gestión y taller administrativo para la familia de Administración y Gestión. En la parte que ocupará Hostelería y Turismo habrá dos aulas polivalentes, un aula de agencias/Información turística, un taller de pastelería y repostería y un taller de restaurante y bar. Finalmente, se construirán dos aulas polivalentes, planta de elaboración de productos alimenticios, laboratorio de análisis de alimentos y almacén para dar servicios a las enseñanzas relacionadas con las Industrias Alimentarias.

Dentro de los espacios comunes destaca la sala de empresas, el aula profesional de emprendimiento (APE), biblioteca, aseos, vestuarios de profesores, almacén y cuartos de limpieza, basura, contadores y telecomunicaciones. En el exterior se construirán porches en patios, estacionamiento para bicicletas y espacios de juegos, estancia y ajardinamiento. El planteamiento del nuevo edificio se adaptará a la gran pendiente, ubicándose los cuartos de instalaciones y aparcamiento en el semisótano y, en las restantes plantas, los espacios comunes y docentes.