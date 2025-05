La Junta promociona su oferta turística como ‘Escenario de película’ en la feria Expovacaciones de Bilbao

La Junta de Castilla y León está presente este fin de semana en la feria de turismo Expovacaciones 2025, que se celebra en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo. Un certamen ferial dirigido a profesionales del sector y público final. La promoción de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte cuenta con un stand de 100 metros cuadrados y con la presencia de los patronatos provinciales de turismo de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, que han trasladado a la feria sus principales productos turísticos. El stand está tematizado con el lema promocional ‘Castilla y León. Escenario de Película’.

Además, dentro del stand se ha instalado una zona de degustaciones, donde la Junta está promocionando su oferta enogastronómica con demostraciones y catas de los vinos de las nueve Rutas de Castilla y León. Este espacio está dinamizado por el cocinero y comunicador David Monaguillo y tiene una amplia agenda de actividades abiertas al público.

Escenario de Película

La Consejería ha participado este viernes en el ‘SET CONGRESS! Screen in Emotional Tourism’, un nuevo congreso, único en Europa, que se ha celebrado en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo, coincidiendo con la Feria Expovacaciones.

España es una potencia en el sector turístico y, además, es uno de los escenarios más recurrentes del mundo con localización de rodajes. El turismo de pantalla es un sector en alza que conecta al turista y espectador con los territorios de una manera más productiva, pues entran en juego las vivencias, experiencias y emociones.

Castilla y León, que en la Feria FITUR se presentó como ‘Escenario de Película’, ha participado en este congreso a través de una mesa redonda con el título ‘Destinos que apuestan por el turismo de pantalla’. En este debate participaron como ponentes Fernando de Patrocinio Rodríguez (Junta de Castilla y León), Ilona Shekyants Kazaryan (Secretaría de Estado de Turismo) y Patricia Pérez de Castro (Eturia Castilla-La Mancha), moderados por Ana Alonso (The Travelling Set). En esta mesa se puso en valor la importancia del turismo de pantalla como foco de atracción turística y dinamizador de los territorios, en un primer momento por los beneficios que se generan durante los rodajes por los equipos de producción, actores, etc. y después, por la riqueza que generan los espectadores y turistas que desea visitar y conocer los lugares en los que se han grabado estas películas, series, etc. El séptimo arte está contribuyendo, por tanto, de una manera decisiva al incremento del turismo en muchos territorios, ya que transforma a los espectadores en viajeros, gracias a la magia del cine.

En este congreso se han presentado los cinco folletos realizados para la promoción del turismo cinematográfico en Castilla y León titulados: Castilla y León Ruta de Series, Castilla y León Territorio Oeste, Castilla y León de Orson Welles, Castilla y León de Carlos Saura y Castilla y León Ruta del Cid. Así como el spot promocional titulado Castilla y León ‘Escenario de Película’, que recoge imágenes de algunos de los lugares en los que se han realizado grabaciones de películas tan importantes como 'Doctor Zhivago', 'El Cid', 'El Bueno, el Feo y el Malo', 'Fast & Furious X', 'Juana la Loca' o 'Los Paraísos perdidos', entre otras.

Mercado de proximidad

Castilla y León muestra su oferta turística en El País Vasco, considerado un mercado de gran interés y prioritario en sus acciones promocionales por su proximidad y por la alta demanda de productos turísticos especializados.

En 2024, 449.780 viajeros del País Vasco visitaron Castilla y León, un 4,44 % más que el año anterior, convirtiéndose en el quinto mercado emisor hacia la Comunidad, con un 6,49 % del total de viajeros nacionales.