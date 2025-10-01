La Junta publica un formulario online para que los municipios afectados por los incendios soliciten la construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero

La Junta de Castilla y León ha incorporado hoy a su página web un nuevo formulario que estará disponible hasta el próximo 31 de octubre y servirá para que los municipios afectados por los incendios del verano, recogidos en las órdenes emitidas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, manifiesten su interés en la construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero.

Con esta iniciativa, incluida dentro del Plan de Recuperación presentado por el Gobierno autonómico el pasado 20 de agosto, se pretende conocer los ayuntamientos que quieren contar con este tipo de infraestructuras, que deberán respaldar la solicitud con un acuerdo plenario donde, además de confirmarse ese interés, se ponga a disposición de la Junta los terrenos donde sea viable llevar a cabo la construcción.

Asimismo, los municipios tienen que haberse comprometido a destinar la balsa al abastecimiento de agua para explotaciones de ganadería extensiva y el apoyo a la prevención y extinción de incendios, no contar con infraestructuras públicas similares, ni estar prevista su construcción dentro del Plan de Balsas que ya está ejecutando la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Por último, las localidades interesadas deben albergar en su término municipal explotaciones ganaderas en régimen extensivo que, integradas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), alcancen un mínimo de 25 Unidades de Ganado Mayor (UGM) y al menos un 5 % de superficie reconocida como pastizal o pradera y un 1 % de forestal arbustiva o arbolada.

Balsas

Las balsas, que tendrán la consideración legal de pequeños embalses, se construirán siguiendo un modelo estándar, con materiales sueltos extraídos 'in situ', una altura de cimientos inferior a 5 metros, y una capacidad máxima de 12.000 metros cúbicos. Los taludes interiores deberán estar impermeabilizados y los exteriores sometidos a procesos de revegetación.

Cuarta medida

Esta es la cuarta medida puesta en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dentro del Plan de Recuperación de los municipios afectados por los incendios, tras los correspondientes a los formularios de declaraciones responsables para la reposición de cercados o vallados ganaderos y perimetrales dañados por los incendios; la de pérdidas de producción agrícola y ganadera, muerte de ganado o la pérdida de colmenas con baremos objetivos por hectárea, cabeza y colmena; y las ayudas promovidas para que los agricultores, ganaderos o apicultores afectados puedan reconstruir las instalaciones dañadas.

Entregas de alimento, agua y ayudas directas

De forma complementaria, desde la Consejería también se puso en marcha un sistema de entrega de alimento y agua para ganaderos y apicultores que, en cerca de un mes, ha servido más de 7,8 millones de kilos de alimentos y 240.000 litros de agua entregados a más de 600 explotaciones, con un presupuesto de dos millones de euros. Junto a ello, la Junta ha aprobado ayudas mínimas de 5.500 euros para 622 agricultores y ganaderos afectados por los incendios por un montante global de 3,3 millones.