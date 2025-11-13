La Junta refuerza en Palencia la colaboración con los centros asociados de CyL Digital para impulsar la formación tecnológica en el medio rural

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León dio un nuevo paso en su estrategia para reducir la brecha digital en el medio rural. Este jueves, el viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, visitó el Aula TIC del Centro Joven de Villamuriel de Cerrato (Palencia) para mantener un encuentro con los formadores y responsables de los centros asociados del programa CyL Digital en la provincia.

Durante la reunión se analizaron los resultados alcanzados, se compartieron experiencias y se definieron nuevas líneas de trabajo: actualización de contenidos, mejora de la oferta formativa presencial y online, creación de un espacio colaborativo entre centros y organización de actividades de dinamización como los ‘Demodays’ o iniciativas de fidelización de usuarios.

“Los responsables y formadores de estos centros son la cara visible de la transformación digital en nuestros pueblos. Gracias a su compromiso, miles de personas han aprendido a usar la tecnología para mejorar su día a día, buscar empleo o impulsar sus negocios”, destacó Ortega.

En la provincia de Palencia operan actualmente 23 centros asociados, 15 de ellos incorporados en la presente legislatura. Todos recibieron equipamiento informático cedido por la Junta. En total, se registraron más de 12.000 usuarios, desarrollaron 2.013 actividades y superaron los 15.000 asistentes.

El Aula TIC de Villamuriel de Cerrato, adherida al programa en 2023 y dotada con doce ordenadores, es un ejemplo de esta expansión. En los últimos meses impartió cursos sobre inteligencia artificial, desarrollo de videojuegos y uso de aplicaciones sanitarias y móviles, dirigidos a jóvenes y mayores.

La visita forma parte de una ronda provincial que la Consejería está realizando para consolidar la red CyL Digital Rural y preparar el plan de actuaciones de 2026. “Queremos que la tecnología llegue a todos los rincones de Castilla y León. Cada centro asociado es una puerta abierta a la igualdad de oportunidades y a la modernización del territorio”, concluyó el viceconsejero.

El programa CyL Digital ofrece formación gratuita en competencias digitales a través de los nueve Espacios CyL Digital en las capitales, 339 centros asociados en el medio rural y cinco aulas móviles que recorren las localidades más pequeñas.