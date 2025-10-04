Labajos acoge, con una gran respuesta del público, la Caravana de Alimentos de Segovia en su séptima Feria del Garbanzo, que ha galardonado a la infanta doña Elena

Cientos de visitantes han pasado hoy sábado, 4 de octubre, por la Plaza de la Constitución de Labajos, donde, desde las 11:00 horas, han podido degustar y adquirir los sabores de la provincia de la mano de once socios de la marca agroalimentaria de la Diputación, Alimentos de Segovia. Además, la jornada se ha completado con un programa de actividades para todas las edades al que el público ha respondido de manera muy favorable.

Bodegas Valmenia, La Manitas de Sacramenia, La Cruz de Hierro, Ahumados Artesanos Perser, Garbanzos El Celemín de Labajos, Moncedillo, Ahumados Huma, Bendito Nanno, Crema y Chocolate, Bodegas Maeste y TEO – Tomates de Martín Muñoz han sido los encargados de llevar los productos de la provincia a todos los visitantes, trasladando a los asistentes las bondades, beneficios o detalles de elaboración de sus productos; desde los procesos de cultivo o fabricación, hasta las mejores recetas y trucos para su preparación.

El ambiente festivo ha estado acompañado de una gran participación en las actividades programadas, como el paseo en barca y el tiro con arco por la mañana o las tapas elaboradas con garbanzo, que han tenido una excelente acogida entre los asistentes. Uno de los momentos más destacados ha llegado con la entrega del Garbanzo de Oro a su alteza real la infanta doña Elena, tras la cual vecinos y visitantes han compartido un cocido popular con garbanzo de Labajos.

La Feria ha continuado por la tarde con actividades familiares, juegos, hinchables y karts, para finalizar con la discoteca móvil Sound a cargo de Dj Nito y una cena de hamburguesas, que han puesto el broche a un día marcado por la convivencia y el orgullo local. “Este tipo de encuentros son una prueba clara de que en nuestros pueblos hay vida, dinamismo y ganas de presumir de lo nuestro”, ha afirmado Magdalena Rodríguez, vicepresidenta de la Diputación, quien ha estado acompañando en la cita a la alcaldesa del municipio, Margarita Meroño, y a los productores de la marca provincial.

Además, la también diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible ha señalado que “la Feria del Garbanzo es una demostración más de que presentar la tradición de manera atractiva e integrada en la modernidad puede ser una forma de dar mayor visibilidad al medio rural”.

Con esta cita, Labajos consolida su Feria del Garbanzo como uno de los eventos gastronómicos a tener en cuenta en un calendario provincial que sigue avanzando y que tendrá las próximas paradas de la Caravana de Alimentos de Segovia en Abades -mañana domingo, 5 de octubre-, Navafría y Prádena.