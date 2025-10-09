Leticia García aplaude la fortaleza de la economía de Castilla y León

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta destacó la fortaleza económica que vive en estos momentos Castilla y León, liderando el ranking nacional en datos relevantes que tienen que ver con el crecimiento del PIB, el índice de producción industrial o las ventas al exterior.

Unas declaraciones que realizaba con motivo de su participación en el acto de «Apertura del curso económico Castilla y León 2025», donde ha tildado de realista y prudente la reducción de la tasa del paro al 8 por ciento, que contempla el cuadro macroeconómico de los Presupuestos . «Tenemos confianza que en que se puede alcanzar, incluso rebajarla», apuntaba en el acto organizado por la Cámara de Comercio local.

Leticia García fue muy crítica con las políticas del Gobierno socialista y denunció que las empresas se enfrentan a una carga fiscal «sin precedentes en nuestro país», algo que también incide en el consumo y en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

«Nos enfrentamos a una inseguridad laboral constante por parte del Gobierno, con distintos anuncios en el ámbito laboral que siempre atacan a las empresas y con una hiperregulación sobre el tejido productivo. Parece que por parte de la ministra de Trabajo se legisle en venganza contra las empresas», indicaba.

Y frente a dicho panorama, la consejera argumentaba que desde la Junta se hace todo lo contrario y se ofrece apoyo y financiación a las empresas en materias como la digitalización, la sostenibilidad, la internacionalización o la retención y captación del talento, además de apostar por la cualificación de la mano de obra.

Por otro lado, también ha indicado que se contribuye a crear un clima de confianza «cumpliendo nuestros compromisos económicos y presupuestarios», y destacaba que esta fortaleza económica es fruto del esfuerzo de las empresas, de los trabajadores y de las políticas de la Junta.