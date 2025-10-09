Más de 1.400 personas se realizaron revisiones oculares gratuitas en la unidad móvil de Recoletas Salud en colaboración con la Diputación provincial de Burgos. Así, durante los meses de mayo y septiembre, la unidad recorrió 42 localidades burgalesas, atendiendo a una media de entre 35 y 40 personas al día, según informaron hoy fuentes del grupo sanitario a través de un comunicado de prensa recogido por Ical.

El nuevo proyecto asistencial de Recoletas Salud para la sociedad de Castilla y León comenzó su andadura en Burgos, en colaboración con la Diputación provincial el pasado 5 de mayo y continuó en septiembre. Ya se han recorrido 42 pueblos de la provincia. Desde que se pusiera en marcha este proyecto, en la unidad móvil se han realizado de manera gratuita exploraciones básicas optométricas a 1.413 personas.

A lo largo del mes de mayo y de septiembre, en horario de mañana y tarde, un especialista en optometría apoyado con la tecnología más avanzada ha sido el encargado de realizar las pruebas, atendiendo a una media de 35/40 personas durante el día, donde han podido llevar a cabo pruebas de agudeza visual, refracción completa, motilidad ocular presión intraocular y evaluación del sistema acomodativo. Cuando el optometrista ha observado alguna alteración de la función visual de las personas al no corresponderse con su edad, las ha remitido a un especialista para una valoración más completa.

En estas dos fases que se han desarrollado en Burgos, de las 1.413 personas tratadas, cuando los especialistas han detectado presión intraocular elevada, diabetes sin controlar, sequedad ocular o necesidad de una correcta refracción y uso de gafas, se les ha aconsejado que acudieran al servicio de oftalmología y/o óptica correspondiente. Durante el recorrido por estas localidades, los responsables de varios ayuntamientos de la provincia han solicitado repetir la experiencia.

Por todo ello, el balance de esta iniciativa está siendo muy positivo porque “estamos llevando la prevención a poblaciones pequeñas y cada vez son más los Ayuntamientos que quieren comprobar como sus pueblos gozan de una buena salud visual. Este proyecto ha venido para quedarse”, señalaron la directora gerente de Recoletas Salud Burgos, Pilar Gómez, y el gerente del Instituto Oftalmológico Recoletas, Javier Moralejo, quienes agradecieron la colaboración de la Diputación provincial de Burgos y de cada uno de los ayuntamientos de la provincia donde la unidad móvil ha estado presente a lo largo de estas dos fases.

Por su parte, la portavoz de la Diputación de Burgos y responsable de Área de Bienestar Social, Inmaculada Sierra, valoró “muy positivamente” la labor de esta iniciativa “ya que acerca a nuestros vecinos y vecinas que residen en esas pequeñas poblaciones que hacen un todo único como es nuestra provincia, algo tan importante como es la salud ocular”. “Desde la institución provincial, agradecer a Recoletas Salud esta gran iniciativa que vertebra aún más nuestros pueblos y sus gentes”, apostilló.