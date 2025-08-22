Localizado un senderista desorientado en Fresneda de la Sierra Tirón (Burgos)

Efectivos de la Guardia Civil localizaron esta madrugada a un hombre de 24 años de edad desaparecido en la zona montañosa próxima a la localidad de Fresneda de la Sierra Tirón (Burgos), según informaron hoy fuentes del instituto armado. Fue localizado en la zona de Pozo Negro, desorientado y con magulladuras, aunque no precisó asistencia sanitaria.

El dispositivo se activó tras el aviso de un ciudadano, que había observado a un varón subir a la montaña sin el equipamiento necesario para pasar la noche. La difícil orografía del terreno y las condiciones meteorológicas adversas -con niebla densa y bajas temperaturas- dificultaron la búsqueda, que se prolongó por tres horas.

Los hechos se iniciaron a última hora de la noche de ayer, cuando la central COS fue alertada de la desaparición de un hombre al que se había visto ascender horas antes por la montaña sin equipamiento ni vestimenta adecuada para pernoctar. Paralelamente, el vehículo del senderista fue hallado estacionado en las inmediaciones del refugio de Tres Aguas, lo que incrementó la preocupación por su integridad debido, especialmente, a la adversidad de las condiciones meteorológicas en la zona.

Ante estos indicios, se procedió a la activación de un dispositivo de búsqueda liderado por patrullas de la Guardia Civil de Briviesca y Oña, que también contó con el apoyo de vecinos conocedores del terreno que acompañaron a los agentes en el rastreo. La actuación se desarrolló con todos los medios luminosos y acústicos disponibles, realizándose batidas a pie en zonas donde el acceso con vehículos era imposible.

Las tareas resultaron complicadas no solo por el extenso terreno a batir, sino por la difícil orografía de la zona y la densa niebla que lo dominaba, lo que obligó a replegar la marcha en algunos momentos para reanudar la búsqueda desde diferentes accesos a la montaña. Finalmente, sobre las dos de la madrugada, en el paraje conocido como Pozo Negro, a unos 1.800 metros de altitud, los agentes escucharon voces de auxilio.

Tras guiarse por las llamadas, localizaron al desaparecido desorientado, magullado y con evidencias de leve hipotermia debido a la exposición prolongada al frío. Los guardias civiles le prestaron asistencia inmediata y lo acompañaron en el descenso hasta un lugar seguro y accesible, sin que precisara de asistencia sanitaria. Con esta intervención, el dispositivo de búsqueda se dio por finalizado con éxito a las 3,30 horas de hoy.