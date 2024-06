Lograr 450 donaciones de sangre diarias, el reto "cada vez más difícil" de Castilla y León

Alcanzar las 450 donaciones diarias en Castilla y León para que "no falte nunca sangre" en los hospitales de la Comunidad es el objetivo del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), un reto que resulta "cada vez más difícil" como explica su directora, Lydia Blanco.

Blanco, que ha atendido a los periodistas para presentar el maratón de donación de sangre que arranca este miércoles y durará tres días en la Plaza Mayor de Valladolid, ha señalado que cada año necesitan 110.000 donaciones.

La directora ha explicado que Chemcyl planifica dieciocho sesiones de donación diarias en toda la comunidad autónoma, tanto en unidades móviles como en locales habilitados o en locales propios, y ha referido algunas dificultades estaciones para alcanzar esos volúmenes de sangre.

"El principal reto de cara al verano es que hay fiestas y ya no conseguimos las 450 porque hay algunas provincias donde no se trabaja", ha asegurado antes de recordar que en vacaciones "es más complicado" que los ciudadanos vayan a donar "porque la gente no piensa" en ello.

El reto, ha insistido, "es diario e importante, y tengo que decir que cada vez más difícil", ha lamentado.

500 nuevos donantes

Blanco ha añadido, desde la propia Plaza Mayor de Valladolid, que la maratón de donaciones que termina este viernes se enmarca en los actos del Día Mundial del Donante de Sangre (14 de junio).

Asimismo, ha resaltado los otros siete maratones que han realizado en los centros hospitalarios de la Comunidad para el personal sanitario en los que han conseguido 500 nuevos donantes "a los que podrán recurrir en futuras ocasiones", y se han alcanzado más de mil unidades de sangre.

"Parece mucho, pero es el consumo de dos días y medio, no es tanto, por lo que necesitamos seguir sacando esas cantidades que parecen muy grandes todos los días", ha resaltado.

En esta maratón, la Hermandad de Donantes de Sangre de Valladolid va a realizar una campaña informativa para captar nuevos donantes y animar a la ciudadanía a que acuda a los puntos de donación.

A+ y A-

Preguntada por los tipos sanguíneos más necesarios en este momento, Lydia Blanco ha reconocido que el grupo A+ está "bastante bajito", lo que no es habitual porque lo comparte "el 40 por ciento de la población", y el A-, por lo que ha pedido a los ciudadanos con estos tipos que donen.

Por otra parte, ha recordado que desde el año pasado la tarjeta sanitaria del Sacyl también incorpora el 'carné del donante' que permite el histórico de las donaciones del titular, su grupo sanguíneo, pedir cita previa y conocer la ubicación de los puntos de donación.