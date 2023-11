Luz verde a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo a 220 empleados de Renault a partir del 22 de noviembre

Los sindicatos UGT y SCP aprobaron este martes 14 de noviembre con la dirección de Renault, la aplicación de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo a partir del 22 de noviembre, que afectará a 220 empleados, 73 en Palencia y 63 en Montaje y 84 en Carrocerías en Valladolid, mientras que CCOO consideró “injustificados los argumentos” de la compañía para adoptar esta “purga” y trasladó su rechazo, lo mismo que CGT.

UGT lamentó, tras la última reunión del periodo de consultas convocada por la Dirección de la Empresa, que la reducción de la propuesta inicial de afectados, 488, no haya sido mayor, pero valoró que se hayan rebajado en un 55 por ciento desde la primera reunión, hasta los 220.

La organización destacó que logró que la Dirección de la Empresa se comprometiera a que todos los contratos eventuales llegarán a su finalización, y que no haya afectación para la plantilla indefinida. Asimismo, remarcó que la empresa respetará los turnos más favorables por conciliación y que los trabajadores que sufran cambios “serán los más nuevos de los centros de gastos”. Asimismo, UGT puso de relieve el compromiso de vuelta al taller de origen cuando se recupere la actividad.

Por su parte, CCOO explicó que, una vez estudiada la memoria y escuchado los argumentos de Renault tras las tercera y última reunión de la Comisión Negociadora para abordar esta modificación, constató que no está “justificada su puesta en marcha”. En este sentido, denuncia que “deja fuera de la misma los cambios de puestos de trabajo que CCOO considera que también son modificaciones sustanciales, por ser movilidad funcional”.

CCOO denunció que las personas trabajadoras “no consiguen ninguna garantía, ni siquiera que en el futuro no se tenga que negociar más medidas de flexibilidad”. “Creemos que no se garantizan los derechos de las personas trabajadoras ni siquiera que más adelante no se tengan que negociar otra serie de medidas”.

“No vamos a acordar esta modificación y hemos solicitado su eliminación”, dijo Rubén González, delegado general de CCOO Renault, quien afirmó que, en caso de llevarse a cabo, su organización “velará porque los cambios se ajusten al convenio colectivo y a la ley”.