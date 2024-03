Mañueco acusa al PSOE de tapar su corrupción «enfangando todo»

La crispación y tensión política que se vive en España entre PP y PSOE a cuenta del caso Koldo o caso PSOE, la ley de amnistía que se aprobará hoy en el Congreso y las acusaciones de los socialistas a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de la inspección de Hacienda a su pareja, llegaba este miércoles con toda su fuerza también al hemiciclo de las Cortes de Castilla y León.

Lo hacía durante un duro cara a cara entre el jefe del Ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz socialista, Luis Tudanca, en el que este último preguntaba a Mañueco si considera adecuado adjudicar 15 millones de euros de recursos públicos a un investigado por el caso de la «Perla Negra», en alusión al director de fondos y consejero de Clave Mayor y exdirector financiero de la empresa pública ADE Gesturcal, Francisco Armero, que actualmente se sienta en el banquillo de los acusados por este caso y al que piden una pena de cuatro años de cárcel.

La respuesta del presidente del Gobierno autonómico no se hizo esperar y, además, con contundencia. «Habla con una ligereza pasmosa, cuando esa adjudicación se hizo mediante un procedimiento reglado al que pudieron presentarse otras empresas pero únicamente concurrió la empresa finalmente adjudicataria», decía Mañueco, quien recordaba a Tudanca que en la pasada legislatura el Gobierno de España, y más en concreto el Ministerio de Ciencia con Diana Morant al frente trabajó con esa misma empresa., por lo que decía no entender por qué el Gobierno sí puede contratar a esa empresa y la Junta no.

Tudanca, en su turno de intervención, aseguraba que el problema no es la propia sociedad, sino la persona, que encausada en el caso de la «Perla Negra» y que va a dirigir un fondo alguien que está sentado en el banquillo de los acusados de esta trama. «Es algo tremendo», decía el socialista, al tiempo que aprovechaba para establecer diferencias entre populares y socialistas a la hora de combatir la corrupción. «En el PSOE, quien la hace la paga mientras que en el PP a quien la hace se le paga», denunciaba.

Mañueco, en su dúplica, no se mordía la lengua y se lanzaba a la yugular de Tudanca al que acusaba de querer «enfangarlo todo» para tapar la corrupción del PSOE. Asimismo, el jefe del Ejecutivo se mostraba sorprendido de que Tudanca hable de la pandemia cuando pronto se van a cumplir tres años de su «infame» moción de censura fallida en Castilla y León «por orden de Sánchez y con instrucciones del señor Ábalos».

Además, le preguntaba al dirigente del partido del puño y la rosa si por esas fechas, en marzo de 2021 también recibió las llamadas del señor Ábalos. «Lo que ha quedado meridianamente claro es que e lo más duro de la pandemia, unos nos dedicábamos a salvar vidas y otros en el PSOE a ganar poder y a forrarse con las mascarillas», decía en referencia al caso Koldo «o caso PSOE», según Mañueco, «que está carcomiendo a los socialistas».

Compromiso con Ávila y Soria

Durante el debate con los portavoces de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, y de Por Ávila, Pedro Pascual, el presidente de la Junta reafirmaba su compromiso con las provincias soriana y abulenses. Respecto de la primera, avanzaba que este jueves se aprobará en el Consejo de Gobierno una partida de 8,4 millonespara el acelerador lineal y el búnker de radioterapia, mientras que al segundo le recordaba que la nave de Nissan sigue «batiendo récords» en la contratación de trabajadores, y que hoy también se dará luz verde al plan industrial del polígono de Vicolozano con más de 10 millones de euros de inversión.