La Justicia investiga al procurador socialista José Luis Vázquez por irregularidades en su etapa como alcalde del Real Sitio de San Ildefonso

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) investiga al procurador de las Cortes José Luis Vázquez (PSOE) por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019.

La Sala de lo Civil y Penal, con informe favorable de la Fiscalía, acepta la exposición motivada remitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Segovia y ha abierto una causa por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos al exalcalde, aforado ante el Alto Tribunal autonómico por su condición de parlamentario autonómico.

El TSJCyL considera que existen indicios de que el investigado, durante su etapa de alcalde, realizó nombramientos de personal y adjudicó servicios de manera discrecional sin convocar los preceptivos concursos públicos.

Además, se investiga el abono de subvenciones, facturas y gastos en combustible que autorizó pese a los reparos emitidos por la intervención municipal.

En la causa, que se inició en 2023 en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital segoviana, se investigan varios hechos que se habrían producido durante un dilatado período de tiempo y que comprenden varias actuaciones desarrolladas por los sucesivos regidores del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.

Están también investigados el alcalde actual, Samuel Alonso (también del PSOE), y una funcionaria.

El TSJCyL asume la parte de la investigación que afecta al exalcalde, aforado ante la Sala de lo Civil y Penal por su condición de parlamentario autonómico, sin perjuicio de la presunta implicación de otras personas no aforadas.

Asumida la competencia para investigar al procurador, el TSJCyL procederá a designar un magistrado que asumirá la instrucción de la causa