Mañueco afirma que la evolución del fuego es "favorable" y ya no hay poblaciones en riesgo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que la evolución de los incendios forestales en esta Comunidad es "favorable en todos los incendios" y ninguna población está en riesgo por las llamas, a la vez que ha rechazado realizar estimaciones globales sobre la superficie forestal quemada en estos días.

En declaraciones a los periodistas, tras visita el Centro Autonómico de Mando ubicado en la Consejería de Medio Ambiente, Mañueco ha dado por hecho que habrá realojos a lo largo de este martes, aunque ha matizado que esta es la previsión en estos momentos, ya que "puede cambiar".

El presidente autonómico apuntó también que comienza a llegar “parte” de los medios del Ejército que solicitó a Pedro Sánchez como un helicóptero para el transporte de persona, frente a los 20 solicitados; dos helicópteros pesados del Mecanismo Europeo de Protección Civil, pese a que la Junta demandó diez; dos bases logísticas de atención al operativo, que se ubicarán en Cistierna y Bembibre, en la provincia leonesa, y dos puestos de mando avanzado (PMA), frente a los 15 planteados.

De momento no se ha entregado ninguno de los 25 bulldozer con maquinista que había pedido la administración autonómica ni los vehículos nodrizas para enfriar el contorno de los incendios. Tampoco los drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes.

En cuanto a los efectivos, Fernández Mañueco precisó que se han asignado dos grupos al norte de la región en las zonas de Aliste (Zamora) y El Bierzo (León) y otros dos al sur, en las provincias de Ávila y Salamanca.

Por otra parte, Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que respeta las críticas y las peticiones de dimisión en su gobierno que han planteado en los últimos días organizaciones sindicales y políticas por la gestión de los incendios, pero ha añadido: "Yo tengo la conciencia absolutamente tranquila".