Mañueco: "Ahora más que nunca hay que decir que España no se rinde"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa este sábado en la Plaza de Cibeles en Madrid en la multitudinaria manifestación contra la amnistía y en defensa de la Constitución, de la unidad, y la igualdad de los españoles, que reúne a cientos de miles de personas para decirle a Sánchez que no quieren que rompa la separación de poderes y que ponga en serio riesgo la Democracia gracias a su acuerdo con todos los que desean lo peor al país.

"Ahora más que nunca hay que decir alto y claro que España no se rinde, que vamos a defender la igualdad de todos los españoles desde las instituciones y en las calles, respetando siempre las leyes", destaca Mañueco, quien asegura que ha querido estar en Cibeles en una convocatoria organizada por la sociedad civil para decir "no" a la amnistía y al perdón de la deuda para los socios separatistas de Sánchez y "sí" a la igualdad.

El jefe del Ejecutivo autonómico advertía de que la legislatura de Sánchez ha empezado ya "dando privilegios a sus socios y pisoteando, insultando, atacando a Castilla y León”, y le volvía a echar en cara sus ataques a Castilla y León con "mentiras e insultos" desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados durante el debate de investidura. “No nos conoce a los castellanos y leoneses. Nosotros no somos así. Y vamos a darle respuesta clara. Vamos a ir al Tribunal Constitucional, a los tribunales de justicia, para defender los intereses de los castellanos y leoneses y también para defender los intereses de España”, decía Mañueco.

Igualmente, reprochaba a Sánchez que haya comenzado la legislatura poniendo muros y cavando trincheras en contra de quienes no son sus socios. “Así no puede empezar bien un mandato", advertía, mientras insistía en que no se van a quedar de brzos cruzados ni mirando al techo sin hacer nada.“Vamos a defender la unidad de España, la democracia y la Constitución española, y lo haremos en todos los lugares: en los parlamentos, en las instituciones, en la Unión Europea, en el Tribunal Constitucional y el resto de tribunales de Justicia, y por supuesto vamos a defender todo esto en las calles y plazas de nuestro país”, sentenciaba.

Además de Fernández Mañueco, también están presentes en esta manifestación los presidentes autonómicos Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Fernando López Miras (Región de Murcia), Jorge Azcón (Aragón) y Marga Prohens (Baleares), además del vicepresidente canario, Manuel Domínguez. También, los líderes del PP en el País Vasco y Castilla-La Mancha, Javier de Andrés y Paco Núñez respectivamente.

Por su parte, Núñez Feijóo está acompañado por buena parte de su núcleo duro, ya que también se suman a esta protesta la secretaria general, Cuca Gamarra; el coordinador general, Elías Bendodo; la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat; y los vicesecretarios Esteban González Pons, Carmen Fúnez, Juan Bravo, Borja Sémper y Carmen Navarro.

No es la primera concentración en contra de la amnistía y de Sánchez a la que acuden los líderes políticos del PP, ya que el pasado domingo participaron en concentraciones celebradas en todas las provincias de España. En concreto, Fernández Mañueco acudió a la de su ciudad, Salamanca.