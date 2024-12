Mañueco anima al consenso para apoyar la ley de violencia de género

El consenso de todos los grupos de las Cortes de Castilla y León para sacar adelante la nueva ley de violencia de género en la comunidad. Es lo que ha solicitado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en un nuevo pleno de las Cortes, donde ha refrendado que «la violencia cero ha sido, es y será compromiso irrenunciable del Gobierno de Castilla y León y de los que yo he presididio, con el objetivo claro y firme de ser proteger y apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus familiares con todos los recursos».

Por su parte, el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, le ha reprochado el haber alcanzado un acuerdo con Vox para «invisibilizar» la violencia machista con el anuncio de una nueva, a lo que ha añadido que «no se esconda y no pacte con quienes niegan la violencia de género, no mercadee con esta lucha a cambio de seguir siendo presidente por que las mujeres no lo merecen».

La réplica por parte de Fernández Mañueco no se ha hecho esperar al acusar al PSOE de «inventarse» que en Castilla y León está habiendo «pasos atrás» en materia de la lucha contra la violencia de género y ha afirmado que «el único paso atrás» a nivel estatal fue la denominada ley del solo sí es sí, al asegurar que ha beneficiado a 1.300 agresores sexuales.

Por otra parte, el presidente se ha referido a las reuniones mantenidas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de defender a Castilla y León y a sus gentes y aseguró que lo volverá a hacer «las veces que sea necesario», mientras que el portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, le avisó de que si no renuncia a todo lo que propone la izquierda no volverá a presidir la comunidad en el gutiro. El presidente se preguntó quién ha cambiado y quién ha renunciado a sus principios para dejar claro «de una vez por todas» que Vox y García-Gallardo no abandonó el Gobierno por sus «principios» y su «ética», sino porque le obligaron en Madrid.

Y también hubo reproches para el portavoz de Unidas Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, al que le dijo Fernández Mañueco que su formación «sale corriendo a dar oxígeno» al PSOE y a Pedro Sánchez «cuando más lo necesita» y después de que «les ha humillado hasta el extremo».

«Si quiere proteger a las personas le digo: no haga nada y así todos estaremos mucho más protegidos», le ha espetado el presidente de la Junta a Pablo Fernández, tras cuestionarle este último su consideraba que su Gobierno está protegiendo a toda la ciudadanía.

Mientras, la vicepresidenta Isabel Blanco defendió las políticas que se aplican como el Bono Nacimiento, el Bono Concilia, o el programa Conciliamos, calves para el repunte de nacimientos este año en la comunidad, mientras la titular de Industria, Leticia García, ha reivindicado que Castilla y León es la quinta autonomía con menor tasa de paro en la población extranjera en España.