Mañueco reafirma el compromiso de la Junta con la igualdad real de oportunidades y destaca el talento de las mujeres como motor de futuro en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado, durante su intervención en el acto de entrega de los Premios Mujeres Excelentes de Castilla y León organizados por el periódico Artículo14, que se ha celebrado en Valladolid, el papel fundamental que desempeñan las mujeres como motor de futuro y de oportunidades, y generadoras de riqueza y empleo en la Comunidad.

Fernández Mañueco ha afirmado que Ejecutivo autonómico apuesta por el talento femenino y refuerza la igualdad en el ámbito laboral a través de políticas activas que fomentan la igualdad de oportunidades. Así, el proyecto de Presupuestos para 2026 incrementa un 55 % los recursos destinados a la promoción y apoyo a la mujer.

El objetivo de la Junta de Castilla y León es seguir impulsando el ascenso profesional de las mujeres y el liderazgo femenino; favorecer la conciliación, ámbito en el que la Comunidad es referente a nivel nacional; y continuar promoviendo el emprendimiento y la presencia de la mujer en sectores tecnológicos e industriales.

Fruto de este compromiso, el Gobierno autonómico ya ha puesto en marcha programas de mentoría y liderazgo femenino, como STEM Talent Girl, en el que colaboran casi 500 mentoras y han participado más de 8.000 alumnas; el nuevo programa FP STEAM Mujer, diseñado para incrementar la presencia femenina en esos estudios; o el Programa Lideramos, en colaboración con CEOE-Castilla y León, junto con las iniciativas de formación en Mujer Rural y Liderazgo.

Fernández Mañueco ha señalado que Castilla y León cuenta hoy con más mujeres trabajando que nunca y ha destacado su liderazgo en la Administración autonómica, donde tres de cada cuatro empleados públicos son mujeres.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto a los directivos de Artículo 14 y el resto de asistentes a los premios Rubén Cacho Ical

Finalmente, el presidente ha felicitado a todas las galardonadas en esta edición de los 'Premios Mujeres Excelentes Castilla y León', por ser ejemplos de esfuerzo, excelencia y compromiso en distintos sectores: la deportista paralímpica Marta Arce; Consuelo Madrigal, primera mujer Fiscal General del Estado; la jurista Nuria Ramos; la guionista y directiva de Netflix Verónica Fernández; Consuelo Rojo, directora de las Adoratrices Burgos; la empresaria Montse Gutiérrez, fundadora de Mint&Rose; y María Paz Robina Rosat, presidenta de Michelín España y Portugal.

El acto fue inaugurado por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien tuvo palabras de cariño para las galardonadas, pero especialmente a las tres mujeres de Valladolid; así como el presidente de la Diputación vallisoletana, Conrado Íscar, que ha destacado el papel que juegan las mujeres en el desarrollo del medio rural.