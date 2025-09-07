Más de un millar de actividades para disfrutar de las fiestas de Valladolid

La capital vallisoletana vibra ya con las fiestas patronales en honor de la Virgen de San Lorenzo. Unos festejos que arrancaron este pasado viernes con el pregón oficial y que se prolongarán a lo largo de toda esta semana con un amplio y variado programa, que contará con más de un millar de actividades distribuidas por toda la ciudad.

Los platos fuertes, como es habitual en los años anteriores, viene de la mano de la música. Como antesala, el pasado 30 de agosto se celebraba el festival «Cosquín Rock España» con una gran aceptación entre el público. Pero será nuevamente, la Plaza Mayor, el centro neurálgico de los 23 conciertos que se van a celebrar con dos nombres propios del panorama internacional como son James Blunt (miércoles 10) y la argentina María Becerra (jueves 11), que son, a priori los que van a llenar de gente el ágora vallisoletano. Además, no faltarán a la cita artistas nacionales como Dani Fernández, Carlos Jean, Baron Rojo, Rosario Flores, Vanesa Martín o José Mercé, junto con el talento musical de la ciudad vallisoletana.

La 'nena de Argentina', María Becerra, durante su actuación en la primera jornada del Festival Cruilla que se celebra en Parc del Fòrum de Barcelona. Marta Pérez. EFE

Y Valladolid puede presumir de una amplia, variada y excepcional gastronomía. Y eso es otro de los grandes atractivos de las fiestas. Un total de 86 establecimientos participan en la Feria de Día, con una imagen unificada, mientras que la feria de Folklore y Gastronomía este viernes inauguraba su nuevo espacio junto al Auditorio Miguel Delibes. Una buena oportunidad para disfrutar de los productos típicos de las 17 casas de diferentes comunidades autónomas participantes en esta edición de 2025.

Además, de la procesión y misa de este lunes en honor a la Virgen de San Lorenzo, no faltan la distintas sesiones de fuegos artificiales en el Paraje del Caño Hondo, que ya dieron inicio este sábado y se prolongarán hasta el siguiente, con la participación de algunas de las pirotécnicas de más prestigio en el panorama nacional.

Otra de las grandes novedades tendrá lugar el próximo viernes 12 de septiembre con un espectáculo de drones, que pondrá en valor los hitos e imágenes de estos 25 años y elaborado de la mano de tres artitas de la ciudad como son Juan Carlos Quindós, David Rodríguez y Germán Díaz.

Y este mismo domingo, la Asociación de Confiteros de Valladolid buscará conseguir un récord mundial al elaborar la línea de tartas «más larga del mundo». En el reto participarán 15 pastelerías y obradores de la ciudad, que elaborarán más de 4.500 raciones del postre de San Lorenzo, formando una fila de 360 metros de tarta continua. Será en el Paseo Central del Campo Grande, a partir de las 19.00 horas. A partir de las 21.30 horas, se ofrecerá una degustación gratuita del postre.

No faltan tampoco las actividades por todos los barrios de la ciudad acogiendo la Cúpula del Milenio una programación completa para las familias mientras que la zona de las Moreras acogerá festivales y actuaciones musicales para los más jóvenes, sin olvidar la Feria Taurina o el musical «El fantasma de la Ópera».