Mila Marcos aboga en Copenhague por un sistema alimentario "seguro, sostenible y rentable"

Nueva defensa del sector agrario y ganadero de España. Y de boca de la diputada del PP por Palencia, Milagros Marcos, que participaba en una reunión de parlamentarios europeos en Copenhague y delante del comisario del ramo ha defendido el modelo agrario del Partido Popular.

Durante su inicio en la intervención fue clara. "No podemos equivocarnos y debemos aprender de las lecciones anteriores para no depender de nadie", como ha pasado en los últimos tiempos con Ucrania, China o Rusia.

Y en este sentido ha defendido que no "podemos depender de otros para comer" y para ello se debe asegurar la política agroalimentaria de Europa. Y para ello se ha mostrado partidaria de blindar el presupuesto para crear un sistema alimentario "seguro, sostenible, rentable y competitivo".

Y todo ello a través de una Política Agraria Común (PAC) que tenga identidad propia y fondos suficientes así como ayudas directas para el desarrollo rural. Y para ello se hace necesaria una menor burocracia, inversiones rentables en tecnología y para el almacenaje de agua. "Hay que poner más euros que trabas", argumentó Mila Marcos.

Algo que debe hacerse, según apuntó desde el sentido común y con plazos realistas, ya que si no estamos abocados a la desaparición del tejido productivo en Europa y al crecimiento de terceros países. "No nos podemos permitir eso", señaló, "que Europa dependa de otros para comer".