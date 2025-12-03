Acceso

Castilla y León

Agricultura

Mila Marcos aboga en Copenhague por un sistema alimentario "seguro, sostenible y rentable"

La diputada defiende el modelo agrario del PP para evitar que "Europa dependa de terceros países para comer"

La diputada del PP Milagros Marcos
Mila Marcos defiende en Copenhague el sistema alimentario español y europeoPPPP
Nueva defensa del sector agrario y ganadero de España. Y de boca de la diputada del PP por Palencia, Milagros Marcos, que participaba en una reunión de parlamentarios europeos en Copenhague y delante del comisario del ramo ha defendido el modelo agrario del Partido Popular.

Durante su inicio en la intervención fue clara. "No podemos equivocarnos y debemos aprender de las lecciones anteriores para no depender de nadie", como ha pasado en los últimos tiempos con Ucrania, China o Rusia.

Y en este sentido ha defendido que no "podemos depender de otros para comer" y para ello se debe asegurar la política agroalimentaria de Europa. Y para ello se ha mostrado partidaria de blindar el presupuesto para crear un sistema alimentario "seguro, sostenible, rentable y competitivo".

Y todo ello a través de una Política Agraria Común (PAC) que tenga identidad propia y fondos suficientes así como ayudas directas para el desarrollo rural. Y para ello se hace necesaria una menor burocracia, inversiones rentables en tecnología y para el almacenaje de agua. "Hay que poner más euros que trabas", argumentó Mila Marcos.

Algo que debe hacerse, según apuntó desde el sentido común y con plazos realistas, ya que si no estamos abocados a la desaparición del tejido productivo en Europa y al crecimiento de terceros países. "No nos podemos permitir eso", señaló, "que Europa dependa de otros para comer".

