Muere un joven de 15 años de Zaratán (Valladolid) tras sentirse mal durante un entrenamiento de fútbol

La localidad vallisoletana de Zaratán se levantó consternada tras conocer el repentino fallecimiento de un joven futbolista de 15 años del Club Deportivo Zaratán Sport.Durante el entrenamiento de la tarde del miércoles 17 de enero, "Sebas" como se le conocía, se encontró mal durante, "con molestias en un brazo y dificultad para respirar", según han confirmado fuentes del Ayuntamiento vallisoletano. En ese momento fue trasladado al Centro de Salud de Zaratán "donde no pudieron hacer nada por salvar su vida".

El Club Deportivo Zaratán Sport, tras conocer el trágico suceso, ha suspendido todos los entrenamientos y partidos de todos sus equipos hasta la próxima semana. Además, aseguran que "no hay palabras para describir lo duro que puede ser esto. Estamos hundidos y desolados por el fallecimiento de nuestro jugador Sebas. Queremos dar nuestro más sentido pésame a toda la famila y amigos".

Por su parte, el alcalde de municipio vallisoletano, Roberto Migallón, ha afirmado que "es un día muy triste. Estamos consternados por este fatal suceso. En estos momentos donde no existe consuelo alguno queremos dar nuestro pésamo a todos los allegados y familiares del joven jugador, así como al Club Deportivo Zaratán Sport".

El Consistorio suspende todos los actos públicos y actividades previstas por parte del Gobierno municipal durante los próximos tres días. Además, las banderas ondearán a media asta como señal de luto en los edificios oficiales". También toda la corporación que compone el Ayuntamiento de Zaratán "quiere trasladar su sentido pésame a sus familiares y a sus amigos por esta triste pérdido".

El mundo del fútbol vallisoletano, en particular, y el castellano y leonés, en general, se está volcando, como no podría ser de otra manera, con la familia del joven "Sebas" y con el Club Deportivo Zaratán Sport. La Real Federación de Fútbol de Castilla y León, a través de un comunicado, han señalado que "no existen palabras para expresar el dolor del fútbol vallisoletano y castellano y leonés por el fallecimiento del futbolista cadete, Sebastián”.

“Sebas jugaba en el Cadebe B del Zaratán Sport y falleció ayer por la tarde. Desde la Real Federación de Castilla y León de Fútbol y su delegación en Valladolid, lamentamos profundamente el fallecimiento de este futbolista y compartimos este desconsuelo y honda tristeza con su equipo, sus compañeros, con su equipo, CD Zaratán Sport y, por supuesto, con toda su familia y amigos. Descanse en Paz”, han concluido