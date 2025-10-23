Muere un motorista tras chocar con una furgoneta en la Celada de la Torre (Burgos)

Un motorista de 44 años ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera provincial BU-V-5003, a la altura de Celada de la Torre, localidad perteneciente a Valle de las Navas, en la provincia de Burgos, ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.

El siniestro se ha producido en torno a las 9:43 en el kilómetro 3 de la carretera provincial, cuando la motocicleta que conducía el fallecido y una furgoneta han colisionado, y la víctima ha quedado inconsciente.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil, aunque finalmente el motorista ha fallecido, informa Efe.