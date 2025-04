De mujer a mujer: La Soledad estrena Hermana Mayor y presencia femenina bajo las andas

Orgullo, responsabilidad e ilusión. Marta Mata tomó la decisión de ser Hermana Mayor siguiendo un impulso o, como ella misma dice, escuchando la llamada de ‘la Sole’, y se ha convertido en la primera mujer en ostentar este cargo en la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de Santiago, la misma en la que en el siglo XV nació la tradición de la redención de cautivos, los indultos de Semana Santa.

La dimisión del anterior Hermano Mayor en enero abrió una oportunidad para Marta, pero ella no lo tenía tan claro como todos aquellos que la apoyaban en la propia cofradía, donde “todos somos iguales”, ha asegurado en una entrevista con la Agencia EFE, y afirma que ella nunca ha tenido ningún problema por ser mujer, ni ha sido víctima de lo que llama “tradiciones arcaicas”.

“Me estuvieron animando para que me presentase pero yo no me veía”, ha admitido, hasta que intercedió la Virgen: “un día estaba en casa, que tengo una imagen de la Soledad, la vi y me dije, ya la hemos armado”, comenta con humor, insistiendo en que “la culpable fue la Sole”, pero que ha hecho mucho también la buena relación que tiene con la junta directiva, que es un gran apoyo.

Así que se muestra muy orgullosa, porque es “todo un honor” ser la Hermana Mayor de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de Santiago, pero reconoce que este cargo -y ser la primera mujer- conlleva una enorme responsabilidad, que asume con ilusión y con varios retos por delante, empezando por consolidar el relevo generacional, la atracción de los más jóvenes.

El difícil paso de la infancia a la adolescencia, y luego la juventud

Marta recuerda a un antiguo Hermano Mayor, que estaba cuando ella entró de pequeña, y que se dedicó en cuerpo y alma a la Cofradía, dando además mucha importancia a los niños y a los jóvenes: “eso es lo que quiero hacer yo, porque la gente joven es nuestro relevo”, ha insistido, y su objetivo será que los niños mantengan el mismo interés en participar de las actividades de la Cofradía, y que no lo dejen cuando crezcan.

“Les tienes que motivar”, trabajar esa vocación, afirma, pues ahora mismo cuentan con un buen número de niños y niñas, que salen por ejemplo con La Borriquilla, el Domingo de Ramos, o en la Procesión Infantil del Sábado de Pasión, pero cuando crecen, se distancian. Por ese motivo, este año han incorporado niños y niñas a la Procesión del Cristo de la Buena Muerte, recuperada en 2024, y que salió el sábado 5 de abril.

“Los niños llevaron su propio paso, un paso que es especial, un niño Jesús pasionista y es emocionante”, ha recordado Mata, quien empezó en la cofradía de pequeñita; sus abuelos, llegados de Extremadura, recuerda, conocieron al mayordomo de La Soledad y como su abuelo era muy devoto de la Virgen, trasladó su devoción a La Soledad, y su nieta entró en la cofradía.

Identidad propia para un reconocimiento internacional

La Hermana Mayor también se ha marcado como objetivo conseguir que la cofradía tenga una identidad propia; de ahí iniciativas como la recuperación de la Procesión del Cristo de la Buena Muerte, a la que este año han sumado que las mujeres llevasen el traje tradicional de luto, que también se había perdido.

Y por primera vez se ha contado con costaleras, mujeres que han llevado a la Virgen de la Soledad que les dejan las Hermanas Salesa para acompañar al Cristo; “es nuestro granito de arena para distinguirnos de otras cofradías”, ha insistido Marta, y así contribuir a la apuesta por conseguir que la Semana Santa de Burgos sea declarada de Interés Turístico Internacional.

Sin indulto, y ya son nueve años

La tradición que no podrán cumplir este año, y ya son nueve, es la de indultar un preso durante la Procesión de la Soledad, esta tarde noche de Sábado Santo -a partir de las 19:30- y a diferencia de años anteriores no ha sido porque el Gobierno no les haya concedido el indulto.

Marta ha explicado que no han podido presentar candidato. La prisión de Burgos no les han podido ofrecer ningún candidato que cumpliera los requisitos exigidos para continuar con la tradición de redención de cautivos, que es una de las misiones de la cofradía pues fue con ella con la que nació, ha recordado.

Una programática del rey Juan II de Castilla, en 1447, refrendada posteriormente por Carlos I en 1527, les permitió liberar un reo. La tradición se mantuvo a lo largo de los siglos, también tras la refundación de la cofradía en 1944, hasta los años ‘70 del siglo pasado, si bien se recuperó a principios de los 2000. En 2026 lo volverán a intentar.