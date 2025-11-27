Una mujer quebranta una orden de alejamiento y muerde en la cara a su expareja en Valladolid

Una mujer de 37 años ha sido detenida por agentes de la Policía Local de Valladolid como supuesta autora de un delito de lesiones y otro de quebrantamiento de una orden de alejamiento respecto a su expareja, un hombre que en la noche de ayer sufrió heridas tras una discusión entre ambos, en concreto una mordedura en la cara.

Fuentes de la Policía han explicado a EFE que los hechos ocurrieron anoche, sobre las once y media de la noche, en una calle del barrio vallisoletano de Pajarillos, hasta donde se desplazaron los agentes tras ser requerida su presencia por una mujer que observó una discusión entre una pareja.

La alertante detalló que la mujer trataba de alejarse, mientras que el hombre se encontraba sentado en el suelo, al parecer tras haber sido agredido.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron al hombre, que presentaba heridas en un pómulo y el cuello, al parecer en el primer caso por una mordedura, ya que se apreciaban las marcas de los dientes.

Los agentes hablaron con el hombre agredido y les explicó que ambos habían sido pareja y que la mujer se solía poner agresiva cuando ingería alcohol, pero que no quería presentar denuncia contra ella.

Una consulta en la base de datos policiales sirvió a los agentes para comprobar que sobre la mujer pesaba una orden de alejamiento respecto a esta misma persona, por lo que fue detenida.