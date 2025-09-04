La ‘Noche blanca del románico’ convertirá a Zamora en “un gran escenario patrimonial y artístico”

El próximo día 20 de septiembre, desde las ocho de la tarde hasta las dos de la madrugada, Zamora acogerá la ‘Noche blanca del románico’, que convertirá a la capital zamorana en “un gran escenario patrimonial y artístico”, en el que la música, la palabra y el teatro “se fundirán con el impresionante legado románico, ofreciendo una experiencia única y abierta a todos los públicos”, en más de una veintena de espacios patrimoniales y monumentales que abrirán sus puertas esa noche.

La ‘Noche blanca del románico’, producida por Pellizco Producciones, está organizada por el Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con el Obispado de Zamora, a través de la Fundación ZamorArte y con la participación de la Diputación de Zamora, la Fundación Rei Afonso Henriques y el Instituto de la Lengua de la Junta de Castilla y León.

El programa incluye conciertos acústicos, recitales literarios, espectáculos teatrales y propuestas experimentales en diálogo con la arquitectura románica. “Una experiencia inmersiva para conocer el patrimonio zamorano a la luz de la luna con una banda sonora sin igual, formada casi en su totalidad por grupos de Zamora”, señaló el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, David Gago.

La Fundación ZamorArte apuesta por “convertir el patrimonio no solo en un espacio para la trascendencia, sino también para el encuentro, la cultura, para que todos los zamoranos y nuestros turistas disfruten de una ciudad tan emblemática como la nuestra”, según explicó el director de la Fundación, Juan Carlos López.

Por su parte, Víctor López, vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado provincial de Turismo y Cultura, destacó que “hay un septiembre muy completo de actividades para los vecinos de Zamora y para todas las personas que puedan venir a visitarnos, ahora que tan importante es que el turismo siga viniendo a nuestra provincia y a nuestra ciudad”.