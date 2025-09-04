Un brillante encierro de los novillos de Aurelio Hernando clausura las fiestas de Cuéllar

Los novillos de la ganadería madrileña de Aurelio Hernando han protagonizado este jueves 4 de septiembre un brillante último encierro en las fiestas de Cuéllar, rápido tanto en el campo como en las calles y en el que, pese al retraso en la entrada de uno de los astados, los mozos han podido disfrutar de intensas carreras.

Nada ha tenido que ver este encierro de la vacada madrileña con los de Rosa Rodríguez y Montes de Oca de jornadas precedentes. Los novillos siguieron de manera más que adecuada a los mansos en el itinerario campestre y, a pesar de tener que parar antes de tiempo por un incidente ocurrido en un polígono cercano, llegaron con mucho margen al descenso hasta el embudo.

En este lugar, muy bien manejados por los caballistas, la manada entró con fuerza en las calles de la villa, dando la oportunidad a los mozos de protagonizar brillantes pero cortas carreras puesto que los bravos, que no tardaron en destacarse de los bueyes, cogieron mucha velocidad tanto en la calle de la Resina como en la avenida de los Toros.

El problema apareció cuando el último de los utreros se dio la vuelta antes de entrar en la localidad, y los jinetes tardaron alrededor de diez minutos en reconducirlo con la ayuda de los cabestros.

Una vez embocado en la avenida Camilo José Cela, zona que da inicio al encierro urbano, el astado entró con la misma fuerza con que lo habían hecho sus hermanos minutos antes, y así los mozos tuvieron una última oportunidad de lucimiento antes de que se cerraran las puertas del coso.

El encierro finalizó quince minutos después de que entraran en la villa las reses que serán lidiadas esta tarde por los novilleros Borja Ximelis, Jesús Yglesias y Salvador Herrero.