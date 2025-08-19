Nueve carreteras de Castilla y León continúan cortadas por el fuego, entre ellas la N-621 entre León y Cantabria

Nueve carreteras de Castilla y León continúan este martes cortadas por el fuego y el humo de los incendios que asolan la Comunidad, entre ellas la N-621 que conecta la provincia de León con la comunidad autónoma de Cantabria. En concreto, el tramo cortado de esta vía es el que transcurre entre la localidad leonesa de Portilla de la Reina y la cántabra de Vejo.

Además, y según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en un parte consultado por Ical, también se encuentran cortadas la LE-2703, hasta Santa María de Valdeón, y la LE-2711, entre Retuerto y Posada de Valdeón.

A ellas se unen la LE-164 entre Yebra y Llamas de Cabrera, la LE-5228 entre Salas de los Barrios y Bouzas. También, la LE-4212, entre Cariseda y Chano, y la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera. Por su parte, en Zamora, la ZA-103, entre Vigo de Sanabria y San Martín de Castañeda, y la ZA-104, entre Vigo de Sanabria y Ribadelago.

Por fortuna, se han reabierto al tráfico, por la mejoría de la visibilidad en la zona, la CL-626, entre Puente Almuhey y La Espina, así como la CL-615 en Guardo.

Dos trenes de ida y dos de vuelta entre Zamora y Madrid

Por su parte, y en relación a la situación de la red de infraestructuras ferroviarias y los servicios de tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia, Renfe mantiene suspendidas las conexiones “al menos hasta el mediodía”, aunque Adif informó a última hora de la tarde de ayer sobre la posibilidad de recuperar el servicio durante la tarde.

Por esa razón, Renfe redujo los trenes especiales que mantiene desde el sábado entre Madrid y Zamora de los seis programados ayer lunes a los cuatro anunciados para hoy, al retirar los dos de última hora de la tarde con la esperanza de que se pueda reabrir la línea entre Ourense y Sanabria y así se recuperen los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia.

Por el momento, los trenes especiales programados para hoy incluyen los que ya salieron a las 7.14 horas de Madrid a Zamora y el de las 8.40 que partió de la ciudad zamorana hacia la capital de España, y los que están programados para mediodía, con salida a las 13.20 horas de Madrid y a las 14.36 horas de Zamora.