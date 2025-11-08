Los nuevos retos y desafíos del trabajador social sanitario, a debate en Valladolid

La Asociación Española de Trabajo Social y Salud, que preside Miguela Arévalo, reunirá del 13 al 15 de noviembre próximos en el Palacio de Congresos "Conde Ansúrez" Valladolid a más de 470 profesionales y expertos con motivo del XV Congreso “Práctica avanzada en el trabajo social sanitario. Dando respuestas a las nuevas realidades en Salud”.

Una jornada enla que se debatirán entre otros aspectos los nuevos retos y desafíos del trabajador social sanitario, así como la necesidad de reconocimiento de esta especialidad como profesión sanitaria en el Sistema Nacional de Salud.

Esta reivindicación cobra especial interés en el momento actual debido a los cambios que se están produciendo en el sistema de salud, la reorganización en unidades de gestión clínica, la digitalización de la historia clínica y la dificultad de acceso a la misma por parte de los profesionales de trabajo social sanitario, así como ocurre a la inversa, con la digitalización de la historia social y su difícil acceso por personal clínico.

Desde la Asociación Española de Trabajo y Salud destacan que el reconocimiento de los trabajadores sociales como personal sanitario implica, entre otros aspectos, una serie de ventajas en materia de formación profesional continua y carrera profesional; así como la aplicación de nuevos protocolos que favorecen la coordinación entre los distintos colectivos y áreas que trabajan por la salud y bienestar de pacientes, familiares y su entorno social.

Para la consecución de este objetivo la Asociación Española de Trabajo Social y Salud ha firmado un acuerdo de colaboración con el Consejo General de Colegios de Trabajo Social, que agrupa a 36 colegios profesionales con más de 52.000 trabajadores sociales colegiados.

El Doctor Tomás Zapata, jefe de la Unidad de Recursos Humanos en Salud y Servicios de Salud de la Oficina Regional de la OMS para Europa, con sede en Copenhaguen, impartirá la conferencia de apertura el próximo jueves, 14 de noviembre.