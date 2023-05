El número de médicos residentes que piden formarse en Castilla y León aumenta de 133 a 150

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, destacó que Castilla y León ha pasado de 133 médicos residentes que solicitaron el año pasado formarse en la Comunidad autónoma a 150, aunque hayan quedado plazas vacantes. “Han quedado 40 plazas sin cubrir sobre los MIR porque hemos aumentado mucho la oferta este año. Dijimos que sacábamos el cien por cien de las plazas acreditadas MIR. Este año, tenemos 15 médicos de familia más que el año pasado”, subrayó.

“A pesar de que quedan plazas, concretamente, el 23 por ciento, sin cubrir, somos la segunda comunidad autónoma, que peor hemos estado, después de Navarra, que tiene el 43 por ciento de las plazas sin cubrir pero, para nosotros, es una buena noticia porque de los 133 médicos residentes que pidieron formarse en Castilla y León el año pasado, hemos pasado a 150. El objetivo de tener más residentes está parcialmente cubierto”, insistió.

Por lo que se refiere a las perspectivas de los servicios sanitarios para el próximo verano, el consejero consideró que “tendremos que cambiar algunos modelos de organización internos, en cuanto a las 35 horas y, en cuanto a los MIR”, recordó que, el día 18 “culmina” el proceso de fidelización y apostilló: “Se empieza a dotar ese proceso de consolidación en el que soy moderadamente optimista. Hemos tenido 312 peticiones de residentes e, incluso, hay peticiones de residentes de fuera de la Comunidad unos 70 residentes. Vamos a esperar a la adjudicación del día 18 para ver el resultado”.

Alejandro Vázquez hizo estas declaraciones en el Hospital Virgen de la Concha, en la capital zamorana, antes de asistir a los actos de celebración del Día Internacional de la Enfermería. “Hemos querido presentar este año en Zamora el Día Internacional de la Enfermería porque Zamora es uno de los centros que tiene concedido el calificativo de Excelencia en Cuidados de Enfermería. Hemos querido ponerlo en valor”, afirmó.

“Vamos a contar con una enfermera jubilada; una, en ejercicio; una, que se está formando como interna residente, lo que da idea del grado de excelencia formativa y una estudiante en Enfermería próxima a conseguir su grado”, dijo.

En este contexto, el consejero de Sanidad consideró que la Enfermería “ha sido, sin duda, la profesión sanitaria que más ha evolucionado” en los últimos 40 años. “Antes eran practicantes, luego pasaron a ATS, después a diplomados universitarios y hoy sin un grado universitario con una excelente formación que hace que estén en el primer nivel de formación en la Unión Europea y en el mundo”, expuso.

“La situación que lleva nuestra sociedad hace que la Enfermería sea una profesión que va a ser enormemente importante en el futuro del sistema sanitario. La sociedad española ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Hemos pasado de ser una sociedad joven, en la que primaban las enfermedades emergentes y agudas a ser una sociedad envejecida, con muchos problemas de salud y una gran carga de cronicidad”, agregó.

Por ello, Vázquez incidió en la “importancia” de que la Enfermería sea “la encargada de dar esos cuidados que evitan el deterioro de estos pacientes y los ingresos hospitalarios” y valoró eu “trabajo, dedicación y compromiso que tienen las enfermeras con el sistema sanitario, como pieza clave”.

Igualmente, resaltó el trabajo de investigación en ese ámbito del sistema sanitario. “La Consejería de Sanidad está empeñada en el desarrollo de la investigación biosanitaria y en que la Enfermería ponga de manifiesto toda la investigación en cuidados y conseguir para 2025 que Castilla y León sea un ‘host’ de excelencia en Enfermería. Debemos poner en valor el trabajo que hacen nuestras enfermeras. Es un día importante y, por eso, estamos aquí, informa Ical.

“Previsión inadecuada”

El consejero de Sanidad, quien aseguró que “faltan enfermeras” porque “empieza a verse lo que se ha visto en los médicos desde hace años”, consideró que “estamos viviendo un cambio generacional, un relevo vegetativo de la población de Enfermería que hace que nuestras enfermeras vayan acabando su carrera profesional” y apuntó: “A lo mejor, la previsión que se ha hecho en los últimos años, no es la adecuada y, por eso, tenemos dificultades”.

Respecto a las vacantes, Alejandro Vázquez anunció que la Junta "negocia" con comunidades autónomas vecinas. "Muchas enfermeras quieren volver y van a volver. Han pedido comisión de servicios. Intentamos que las enfermeras que terminan en mayo su carrera de Enfermería puedan ser contratadas. Terminan una 750 en Castilla y León, donde hay facultades en todas las provincias menos Segovia y, en Salamanca, hay una pública y una privada", apuntó.

Investigación

Por otra parte, una investigación desarrollada en Medicina Interna del Hospital Virgen de la Concha, en la capital zamorana, por cuatro enfermeras y una médica, revela que la sujeción de pacientes, como último recurso, llegó a triplicarse durante la pandemia de coronavirus.

La revista Nure Investigación publica el estudio, de referencia nacional junto a otro similar realizado en Barcelona, y que cuenta con el apoyo del Colegio de Enfermería de Zamora.

El Colegio de Enfermería de Zamora destacó la investigación sanitaria como “una de las facetas menos conocidas” de las labores que desarrolla este colectivo profesional. Por ese motivo, en coincidencia con la celebración del Día Internacional de las Enfermeras, el órgano colegiado difundió la investigación desarrollada en el Complejo Asistencial de Zamora por las enfermeras Agustina Barrueco, Ana María Moralejo, Lucía García y Raquel López, junto con la médica Cristina Martín.

“El estudio arroja luz sobre el uso de la sujeción de pacientes en centros hospitalarios, algo que se utiliza como último recurso para evitar que se hagan daño a sí mismos o que perjudiquen su tratamiento sin tener conciencia de ello”, indicaron fuentes del Colegio de Enfermería de Zamora.

El trabajo realizado en Zamora reveló que el aumento de la contención mecánica no solo se detectó entre los pacientes con Covid-19, como podía presuponerse, sino que también se recurrió más a ella en los pacientes de la denominada 'zona limpia', no contagiados por coronavirus, sin que hubiera diferencias significativas en el uso de la contención entre unos y otros.

“Pensábamos que se habían utilizado las contenciones solo en pacientes Covid y nos dimos cuenta de que no. Los acompañamientos fueron mínimos y los propios acompañantes tenían miedo. El acompañante tipo no se movía de allí y le costaba acercarse al paciente, aunque fuera su familiar”, explicó Ana María Moraleja. “Los pacientes estaban solos. No tenían acompañamiento ni visitas y, entonces, se sujetaron mucho. En comparación con el período anterior, antes de la Covid se sujetaban muchos menos pacientes”, añadió.

“También llamaba mucho la atención que un paciente joven, que no se había sujetado, allí, sí. La situación de oxígeno el bajaba y se desorientaban. Si se quitaban el oxígeno, morían. No podías permitir eso”, apuntó Agustina Barrueco. “Eran pacientes que no salían de la habitación, Veinte días entre cuatro paredes y solo veoias gente metida en un buzo, sin ver una cara humana, sin saber si era de día o de noche porque tenían fotofobia”, señaló.

El Consejo General de Enfermería convoca unos premios de investigación dotados con hasta 10.000 euros en cada ámbito investigador y con 5.000 euros, para tesis doctorales.

Homenaje

Con motivo del Día Internacional de las Enfermeras, el Colegio de Zamora celebra hoy en el Salón de Actos del Campus Viriato un homenaje a las enfermeras jubiladas durante el último año, además de difundir un decálogo de reivindicaciones. “Invertir en enfermeras y apostar por su desarrollo profesional supone mejorar la calidad de los cuidados de toda la población”, apuntaron fuentes del órgano colegiado.

“El eslogan de este año de la celebración, ‘Sin enfermeras no hay salud, sin salud no hay futuro’, cobra especial importancia en esta provincia, ante la necesidad de dimensionar adecuadamente las plantillas de Enfermería y las dificultades para encontrar sustitutas en el periodo vacacional”, concluyeron.