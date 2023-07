Olmedo Clásico levanta el telón con una comedia de capa y espada de Rojas Zorrilla

"Abre el ojo", una comedia de capa y espada de Francisco de Rojas Zorrilla (1607-1648), en la que son igualmente canallas sus dos protagonistas, levantará este próximo viernes el telón del festival de teatro Olmedo Clásico, que acoge esta localidad vallisoletana hasta el 30 de julio.

Se trata de una obra "que no es lo que se acostumbraba a ver en esa época -1640-, porque los personajes son más canallas y el motor no es el amor o la honra sino que son la alegría de vivir y las necesidades de salvar los muebles lo que les mueve".

La actriz protagonista de esta pieza, Elena Rayos, que interpreta a doña Clara, ha explicado a Efe que el público verá una obra "muy ágil, actual, con música y una escenografía muy bonita, de Carolina González, que se embellece con el vestuario de Lorenzo Caprile, lo que ayuda a entrar en el juego que propone Rojas Zorrilla".

No es la primera vez que aborda un personaje de este autor del Siglo de Oro español -ya que también formó parte del elenco de "Entre bobos anda el juego"-, ni la primera vez que se sube a las tablas de la Corrala del Palacio del Caballero de Olmedo, pero afirma que le ha sorprendido el rol que tiene la mujer en esta pieza.

"La mujer tiene responsabilidades dentro de esta comedia. Ella también es muy canalla y no tiene pudor a la hora de aprovecharse de los hombres para cubrir sus expectativas económicas o sociales. Iguala a ambos sexos a la hora de satisfacer sus deseos y de actuar", ha explicado Rayos.

Es un rol que en la actualidad estaría cuestionado "porque si esta profesión siempre ha estado en el punto de mira, ahora parece que lo está más, cuando lo que se hace es contar historias, no intentar cambiar el rumbo de la vida de nadie".

Al respecto, ha reconocido que siente "un poco de miedo" ante el hecho de que se estén censurando obras de teatro "que deben ser interpretadas, porque forman parte de la literatura universal, del acervo cultural de un país, y no están inventando nada, solo transmiten lo que los autores quisieron plasmar hace siglos".

"Es necesario llevar a escena estos textos que tienen rigor y peso en nuestra historia. Y me parece brutal que no haya filtros respecto a ciertos estilos de música, en la que la mujer es machacada, y se estén censurando obras. Eso sí me escandaliza, porque evidencia poca sensibilidad", ha añadido.

Y esta moda también afecta a los jóvenes "a los que es importante inculcar el amor por el teatro desde el colegio, los institutos, acercándoles a los textos clásicos para que acudir a una obra sea una necesidad, ya que eso te permite adquirir más cultura y ofrecer más opciones de ocio".

Rayos se siente una "privilegiada" por formar parte de una compañía (Noviembre Teatro) y por trabajar con un director de la talla de Eduardo Vasco, "una persona muy inteligente, con experiencia a la hora de tratar el teatro clásico y que cuenta con un equipo sólido con el que se sabe mover".

"Es muy bueno pertenecer a una familia que trabaja desde el rigor, con respeto, confianza y que ha adquirido un lenguaje común con el paso de los años, lo que te hace sentir muy cómoda porque son gente entregada, acostumbrada a una forma de actuar", ha precisado.

Aunque es una actriz que ha participado en series de televisión y en varias películas de cine, algo que echa de menos algunas veces, admite que lo que le da el teatro no se lo da nada más: "sentir esos nervios antes de cada función y que, cuando ves al público y notas su implicación, desaparecen".

"Eso no tiene precio. Ese directo con la gente, el no saber qué va a pasar en la función porque siempre es diferente, sentir el calor del público... Es algo increíble", ha matizado Elena Rayos, quien este viernes volverá a Olmedo para dar abrir la puerta a diez días de teatro clásico.