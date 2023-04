La ONCE dedica su copón del 20 de abril al Camino de Hierro de Salamanca

El Camino de Hierro de La Fregeneda, en la provincia de Salamanca, será protagonista del cupón de la ONCE del próximo jueves, 20 de abril. Cinco millones de boletos difundirán esta vía férrea que ha sido acondicionada para su uso senderista en el entorno de Las Arribes del Duero.

Así lo anunciaron este jueves 13 de abril el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, quienes presentaron hoy este cupón en un acto que tuvo lugar en la sede del Palacio de La Salina, y en el que estuvieron acompañados por la directora ONCE en Salamanca, Esther Pérez Dalmeda y la consejera territorial de la ONCE, Sandra Jurado.

Según recordó Iglesias, el Camino de Hierro es una ruta senderista de 17 kilómetros que transcurre a lo largo de la antigua línea de ferrocarril que unía Salamanca con la frontera portuguesa a través de La Fregeneda y es la única vía férrea que cuenta con el reconocimiento de Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento. El Camino de Hierro discurre por un paraje de “inigualable belleza” enclavado en el Parque Natural Arribes del Duero.

La infraestructura, que tras su recuperación y apertura al público en abril de 2021 ha recibido más de 40.000 visitas, se comenzó a construir en agosto de 1883 y, después de cuatro años de trabajo, se inauguró en 1887.

La ruta senderista discurre por las propias líneas férreas, acondicionadas para hacer de esta visita de seis horas una experiencia “llena de contrastes”. Una veintena de túneles y una decena de puentes conforman estos 17 kilómetros que pasan de los 527 metros de altitud en la estación de La Fregeneda a los 133 de Barca D'Alva por la orografía del terreno escarpado de Las Arribes del Duero.

Los diez puentes jalonan el camino mediante una suave pendiente de descenso siguiendo el cauce del río Águeda hasta desembocar en el Duero. No menos llamativos resultan los 20 túneles, que juntos suman más de cuatro kilómetros de longitud, donde “destaca la oscuridad y el silencio rotos, en ocasiones, por la presencia de colonias de murciélagos”.

Ismael Pérez, por su parte, reconoció que la ONCE “trata de devolver un poco de lo que la gente cada día le da” e incidió en el proyecto de “ayuda mutua” con el que nación la organización. “Vivimos en tiempos en los que parece que todos somos muy autosuficientes, pero no debemos olvidar que nos necesitamos constantemente para muchas cosas”, reflexionó..