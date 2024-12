Óscar Puente asegura que sus informes demuestran que lo denunciado por Aldama sobre los contratos de su departamento es "falso"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró que el informe, “muy extenso” que ha elaborado su departamento y que se registrará este lunes ante el Tribunal Supremo, demostrará que era “absolutamente falso” lo denunciado por el presunto comisionista Víctor de Aldama en relación a lo contratos de carreteras o de ferrocarriles.

El exalcalde de Valladolid, que intervino este lunes en las Conversaciones Políticas del Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León, afirmó que lo que ha hecho el Gobierno es “desmontar algunas de las falsedades que se están viviendo en sede judicial”. Es más, remarcó que este lunes 16 de diciembre se presenta en el Tribunal Supremo un informe “muy extenso”, tanto de Adif como de la Dirección General de Carreteras, que señaló demuestra que lo que denunció en su declaración el presunto comisionista Víctor de Aldama “no es cierto”.

Igualmente, reiteró que es “absolutamente falso” lo que trasladó en sede judicial De Aldama y añadió que así lo reflejará el informe que firmará este lunes y que se registrará ante el Tribunal Supremo. Tras evitar calificarlo, aseguró que lo que hace “es desmontar con datos las cosas que ha dicho”, ya que señaló que sobre Adif y Carreteras, lo que ha afirmado es una “completa falsedad” y apuntó no conocía a Víctor de Aldama.

En relación a la fotografía que publica este lunes El Confidencial en la que se ve a Aldama en una zona privada de la sede madrileña aseguró que no tiene “nada que decir”. “Es un tema que ya no aporta nada nuevo, ya se ha explicado en multitud de ocasiones que ese señor participó en no sé de qué manera, eso tendrá que explicarlo quien le dio entrada en negociaciones con el gobierno de, o con embajadores de Venezuela, no es nada nuevo”, dijo.

Finalmente, aseguró que el Gobierno de España afronta con “normalidad” esta semana en la que están previstas varias citas en los juzgados. “Nosotros estamos trabajando y los temas judiciales tienen su propia vida”, afirmó para añadir que “de entrada” no están preocupados.