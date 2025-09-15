Valladolid hace atractivos los puestos vacantes del Mercado del Val para atraer a nuevos emprendedores

El Ayuntamiento de Valladolid quiere dar un nuevo impulso al popular e histórico Mercado del Val, favoreciendo que los seis puestos que están libres puedan cogerse por parte de nuevos emprendedores.

El equipo de Gobierno que preside Jesús Julio Carnero ha dado el visto bueno a la licitación de dichos locales, cinco puestos convencionales y un gastrobar, que se ofrecen en concesión por un periodo de diez años.

De esta forma, se completa el ciclo de actualización de las concesiones de los puestos de todos los mercados municipales, que se inició con el mercado de la Marquesina en Plaza de España, caso en el que los titulares incluso habían perdido la seguridad jurídica al haber vencido su autorización en 2012 y no haber sido renovada en los últimos mandatos de gobierno, y continuó con los mercados de La Rondilla y Las Delicias, a los que ahora se suma el Mercado del Val.

Desde la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo se ha llevado a cabo una política de revisión a la baja del canon que el Ayuntamiento cobra a los concesionarios por el uso de los puestos. Con esta medida se pretende hacer más atractiva la ocupación de los puestos vacíos, así como hacer más viable el negocio para los industriales que los ocupan.

En el caso concreto del Mercado del Val, el canon en euros por metro cuadrado por año ha disminuido un 30 por ciento respecto a la última licitación en 2022 pasando de 132,33 euros a 94.92 euros.

Además de las actividades de venta de productos propios de mercados municipales, como son las carnicerías, pescaderías, fruterías, panaderías, floristerías, pollerías, venta de encurtidos, legumbres, frutos secos y productos a granel, charcutería y actividades de hostelería y restauración, los puestos ofrecidos se abren ahora a un gran abanico de actividades complementarias, relacionadas o no con la alimentación, que incluyen servicios tan diversos como la estética, la venta de bisutería o la reparación de calzado.

A esta medida se unen los esfuerzos que desde la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo se están haciendo para mejorar las prestaciones de los mercados (ya todos disponen de minipuntos limpios, wifi o taquillas refrigeradas), así como para darles mayor visibilidad con actuaciones como la emisión de bonos de descuento específicos para mercados o la programación de actividades complementarias para reactivar el flujo de visitantes, como es el caso del Mercado de Las Delicias, que desde octubre acogerá clases matinales de yoga y psicomotricidad.

El concejal del Área, Víctor Martín, confía en que con esta nueva licitación se ocupe la totalidad Mercado del Val, que cuenta con 44 puestos. Este espacio además se ha convertido en un punto de interés turístico y es un referente regional, pues es el primer mercado de Castilla y León a haber conseguido la calificación de ‘Mercado Excelente’.

Junto a este expediente de licitación, la Junta de Gobierno también aprobó la concesión por adjudicación directa de un puesto para uso de charcutería en el nuevo Mercado de La Rodilla, cuya apertura se efectuará antes de que acabe el mes de septiembre.