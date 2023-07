Palencia también clama por el soterramiento ferroviario

¡Vamos Palencia! también luchará, como Valladolid, por la llegada del soterramiento a la capital y ha acusado tanto al PSOE como al PP de ser los responsables "la ciudad siga contando con una barrera que divide y vertebra de manera injusta a sus barrios".

El cabeza de lista al Congreso de los Diputados por ¡Vamos Palencia!, Diego Isabel La Moneda, ha afirmado que en la capital existe una gran herida, que no es otra que la vía férrea, la cual atraviesa la

ciudad y genera una barrera física, pero, en mayor medida, social.

Ha recordado que en el año 2010, el ahora Ministerio de Transportes aprobó un Estudio Informativo en el que se daba luz verde al soterramiento, pero desde entonces, y por diferentes causas, ni el Partido

Popular ni el PSOE han hecho nada y se ha quedado paralizado.

Además, a lo largo del 2023 y dentro de la Línea de Alta Velocidad a Cantabria, dentro del trayecto entre la capital palentina y Alar del Rey, se va a construir una nueva herida, aunque será vertical, con

un terraplén de 12 metros que va a separar gran parte de los barrios de la ciudad, ha apuntado.

Por ello, Isabel ha lanzado a Sánchez y Feijóo la cuestión relacionada con el planteamiento que desarrollarán en caso de llegar a La Moncloa, una pregunta fácil, dado que la formación local le da cuatro

posibles soluciones.

La primera opción se centraría en la realización de un soterramiento de las vías como estaba aprobado en el Estudio Informativo de 2010; seguida por una segunda opción, donde primaría la permeabilidad con pasarelas elevadas y pasos subterráneos; sacar la estación fuera de la ciudad y desviar el tren, en tercer lugar; y no realizar ninguna actuación como última opción.

En el caso de no contestar, Isabel ha señalado que “se entenderá que aplicarán directamente la cuarta opción, es decir, la de seguir en el inmovilismo, aquella que han llevado a cabo hasta el día de hoy”. No obstante, se ha mostrado esperanzado para no sea así y con el empuje de ¡Vamos Palencia! se pueda materializar la infraestructura.

El candidato a la Cámara Baja por ¡Vamos Palencia! ha detallado que en los últimos años se han acometido diversos soterramientos en otros puntos del país, como es el caso de Logroño, Torrelavega o la reciente aprobación en Lorca, una situación muy similar a la palentina, pero “con un presupuesto mucho mayor que en el caso de Palencia”.

Además, ha puntualizado que Feijóo prometió en Valladolid en las recientes elecciones municipales que, en el caso de llegar a La Moncloa y gobernar el Ayuntamiento Valladolid, la capital del Pisuerga

vería el soterramiento.

“Esperamos sus respuestas, porque en Palencia no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos, porque Palencia está en el mapa de España”, ha dejado claro Diego Isabel La Moneda.