Pasión nazarena al ritmo de cornetas y tambores

Apenas quedan ya unos pocos días para que llegue el Viernes de Dolores y con él se de el pistoletazo de salida de manera oficial a la Semana Santa de este año. Si bien, para los que viven con intensidad y devoción la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, como son los cofrades, la Semana Santa está presente prácticamente todo el año, con especial hincapié en Cuaresma, como tiempo de preparación espiritual para la Pascua.

Castilla y León puede presumir, y de hecho lo hace, de la Semana Santa que tiene. No en vano, no hay municipio en esta tierra castellano y leonesa, ya sea una gran ciudad o un pequeño pueblo, donde no haya una cofradía o hermandad o disponga de una imaginería de una alta calidad artística. Tal es la importancia y repercusión de la Pasión en esta Comunidad en todos los ámbitos, que hasta ocho poblaciones de Castilla y León gozan de la declaración de Interés Turístico Internacional, la que más de la actual España autonómica Son las procesiones de Ávila, León, Valladolid, Salamanca, Palencia y Zamora, pero también de las localidades vallisoletanas de Medina del Campo y Medina de Rioseco.

A ellas hay que sumar las de Astorga (León), Burgos y la Bajada del Ángel de la localidad vallisoletana de Peñafiel, que cuentan con la declaración de Interés Turístico Nacional, y que atraen cada año a miles de personas a sus calles para disfrutar de unas solemnes tradiciones que no dejan indiferente a nadie, ya sea por el fervor con el que mucha gente las vive, o por la espectacularidad de los pasos que desfilan.

Una de las poblaciones que este año tendrán una Semana Santa más que especial, es Peñafiel, la cuna de la Ribera del Duero. Este municipio de algo más de cinco mil habitantes estrena este año la declaración de Interés Turístico Regional, que se suma a la anteriormente mencionada Bajada del Ángel, como reclamo turístico de primer orden.

Una Villa milenaria cuyos vecinos viven con intensidad la Pasión de Cristo. De hecho, cuenta con una hermandad, la del Cristo de la Buena Muerte, y tres cofradías, Nuestra Señora de los Dolores, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestro Padre Jesús Nazareno, todas ellas con sus correspondientes bandas de cornetas y tambores, que engrandecen y dan lustre a esta celebración en la peña más fiel de Castilla, ya engalanada para la ocasión.

Pero entre estas cofradías hay una para la que esta Semana Santa será muy personal y exclusiva: la de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Manda la tradición que cada año una de las cuatro hermandades de Peñafiel "organiza" la Pasión, por así decirlo, encargándose de presentar el cartel, dar el pregón, que este año recae en Lucía Díez Platero, así como aportar al niño, en este caso niña -Julia Soria- que hará de Ángel el Domingo de Pascua, para quitarle el luto a la Virgen y anunciarla que su hijo Jesús ha resucitado.

La última vez que les tocaron los preparativos coincidió con la pandemia del coronavirus y solo pudieron presentar el cartel, ya que ese año se suspendieron las procesiones y actos litúrgicos por el confinamiento debido a la crisis sanitaria. Por ello, este año hay ganas entre los nazarenos de que llegue la Semana Santa y poder desquitarse de aquella decepción.

Pero, además, este 2024 es un año especial por otros motivos para esta cofradía que cuenta con casi quinientos cofrades, 493 en concreto, según desvela a LA RAZÓN su presidente, Fernando García Vega, nieto de uno de los dieciséis refundadores de esta congregación en el año 1944, quienes hace 80 años redactaron un reglamento para su aprobación por parte del obispo de Palencia, la Diócesis a la que pertenecía Peñafiel en aquél entonces. Si bien, no fue hasta el año siguiente cuando se constituyó la primera Junta Directiva ya con el visto bueno del obispado.

Salida de la imagen del nazareno antiguo durante la procesión del traslado en Peñafiel Rodrigo Ortega La Razón

La cofradía, por tanto, ha cumplido ocho décadas de historia moderna, pero el origen es muy anterior. Aunque no se sabe la fecha exacta, sí que se conoce que fue creada a propuesta de los miembros de la Orden Tercera de San Francisco de Asís que pertenecía al antiguo Convento de San Francisco, actualmente en ruinas, que estuvo presente en la Villa entre los siglos XIV al XIX. Y se cree también que fue la primera Hermandad Penitencial de Peñafiel.

Además, su talla titular, la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cumple también setenta años entre los nazarenos peñafielenses, que la compraron un 22 de agosto de 1954 a los talleres de Arte Español de Olot.

Dos efemérides importantes para esta cofradía a las que hay que sumar también que hace menos de un mes, el pasado 23 de febrero,secumplieron 40 años de la creación de su banda de cornetas y tambores, según se desvela en el libro de actas de la hermandad.

Una agrupación compuesta en estos momentos por cerca de medio centenar de músicos, 17 de ellos mujeres, que cuenta con un director musical desde 2013, Javier Pilar, y dispone de un repertorio ensayado, arreglado y preparado para tocar con alrededor de 28 marchas, de las cuales una de ellas es propia y se titula "Añoranza", en honor al que fuera jefe de tambores Iván Molpeceres.

Una banda de Semana Santa implicada y comprometida con la causa, que en el año 1995 aprobó la integración de mujeres y que, además, se caracteriza por su valentía a la hora de innovar y "probar" cosas nuevas -han tocado hasta fandangos-, para mejorar cada día y hacer más amenos, pasionales y atractivos los desfiles procesionales así como por apostar por los jóvenes y darles protagonismo en las marchas desde que empiezan.

De hecho, hace once años la banda de Nuestro Padre Jesús Nazareno decidió, entre un fuerte debate interno y externo, hacer cambios en la composición instrumental incorporando cornetas en tonalidad do-re bemol, además de trompetas y graves. "Fue un cambio radical que no fue fácil, pero que creímos que era oportuno para dar un paso más y no estancarnos", recuerda Fernando, para quien este cambio ha sido beneficioso.

La banda de la cofradía, en la que además de cornetas, trompetas y tambores, hay instrumentos como el fiscornio, el trombón, la tuba, el bombardino, la trompa o la percusión, sigue creciendo cada año, y aparte de organizar cada dos años su Certamen "Bajo tu Cruz Nazarena" -que este año ha cumplido tres ediciones-, lleva su música a muchos otros lugares, sobre todo a Valladolid.

Allí, por ejemplo, acompañó a la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz, con la que están hermanados, durante el Viernes de Dolores del año pasado o a la Cofradía de las Siete Palabras el Domingo de Ramos. E incluso estuvieron al lado del paso de la Oración en el Huerto en la espectacular noche del Jueves Santo de Medina de Rioseco.

Presencia en Fitur

A finales de enero la banda fue protagonista también en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebraba en la última semana del primer mes del año en Ifema (Madrid). Allí, la banda nazarena de Peñafiel deleitó a los presentes en el expositor de Pueblos Mágicos, primero, y en el de Castilla y León, después, tocando varias marchas que llamaron mucho la atención. Tanto que gracias a ello les han llamado de más sitios, como Ceuta, Málaga, Astorga e incluso Calatayud para ir allí a tocar en Semana Santa. "Fue una experiencia muy bonita y salimos de allí encantados", afirma el presidente de la Cofradía.

Además, cabe señalar que la banda de los nazarenos de Peñafiel es la que protagoniza la marcha que suena en el vídeo promocional de Semana Santa que la Junta de Castilla y León ha elaborado.

Hace un par de semanas la banda volvía a sonar por las calles de Peñafiel en uno de los actos más importantes que celebra la Cofradía como es el traslado de la imagen del Nazareno Antiguo desde la iglesia- convento de Las Claras, su lugar de origen, hasta su sede actual y de la Cofradía en la iglesia de San Miguel de Reoyo, donde después se llevó a cabo su veneración y el tradicional besapié, que antes se celebraba el Miércoles Santo, pero que ahora la Cofradía decidió sacarlo en Cuaresma.

Una época de preparación espiritual que la cofradía quiere protagonizar haciéndose cada vez más presente en la vida social y cultural de la localidad con actividades para "dar visibilidad a la congregación y promover la Pasión y la fe católica más allá de lo que es el tiempo de Semana Santa", según cuenta Fernando.

En este sentido, destaca el taller de Navidad que organizan para niños de más de cuatro años que está teniendo una gran acogida en los dos años que se ha realizado, o la participación de la cofradía dentro de la Junta de Semana Santa de Peñafiel en otras actividades como exposiciones y jornadas sobre la Pasión.

También en Cuaresma es habitual ver a la banda de cornetas y tambores dando conciertos en municipios de la zona, como ayer en la vecina Canalejas de Peñafiel, o en centros sociales y residencias, como el concierto que van a dar este domingo en la Residencia de la Santísima Trinidad de Peñafiel, y que este año lleva por nombre "Memorias Cofrades", ya que el motivo es poder acercar y ayudar a recordar a todos nuestros mayores aquellos recuerdos sus Semanas Santa.

Defensa del patrimonio

"Por todo ello para nosotros esta es una Semana Santa muy especial que vamos a vivir con mayor intensidad si cabe", destaca Fernando, mientras cuenta a este periódico también algunas de las mejoras que se han llevado a cabo en los últimos tiempos en el patrimonio de la cofradía, y especialmente en su talla principal, para poder transmitir a la gente mejor los diferentes pasajes bíblicos que muestran en sus procesiones y vía crucis.

Así, por ejemplo, se han desarrollado distintas modificaciones en las carrozas de Semana Santa para hacerlas más atractivas, cambiando las tres potencias o comprando cuatro faroles que van en las cuatro esquinas. También ha llevado a cabo un escaneo en 3D del nazareno para tener una réplica exacta por si algún día ocurriera una desgracia que Dios no lo quiera.

Y este año han realizado un nuevo esfuerzo inversor con los recursos que tienen procedentes de los 10 euros de cuota que pagan cada año los cofrades, para instalar una canastilla en la carroza a modo de peana que ensalza aún más la figura del Nazareno al elevarse entre 40 y 45 centímetros. Además, la carroza se ha decorado con las catorce estaciones del Vía Crucis talladas en madera, "para que los fieles y penitentes puedan realizar su recorrido y meditar sobre cada una de ellas", apunta el presidente.

La cofradía ha crecido también en los últimos años en su presencia en las redes sociales, sobre todo en Facebook, Instagram y YouTube, donde suben vídeos y fotos de las actividades, procesiones y actuaciones de la banda, que tienen una gran repercusión.

"Es algo por lo que hemos apostado también para dar conocer todo lo que hacemos, como escaparate para promocionarnos y atraer a nuevos cofrades", señala Fernando, que lleva cinco años como presidente y ya ha anunciado que lo dejará cuando finalice el actual mandato que acaba dentro de tres años.

Procesión de los nazarenos por las calles de Peñafiel Cofradía Jesús Nazareno La Razón

En este sentido, señala que es un cargo que "desgasta" porque requiere una implicación diaria y considera que, además, ocho años "son más que suficientes" para hacer cosas.

Pasado ese tiempo,tiene claro que lo mejor es que lleguen nuevas caras con nuevas ideas e ilusiones renovadas que sigan luchando por la cofradía y por mejorar.

Una familia "semanasantera"

Como curiosidad, su mujer, Lorena, es también cofrade, pero de Nuestra Señora de los Dolores, La Dolorosa, hermandad de la que ha sido presidente también, por lo que han coincidido en el cargo al frente de sus respectivas cofradías varios años.

Ahora, ambos son hermanos de las dos cofradías y su hija, Sonia, también, que además forma parte de la banda de los nazarenos desde hace tres años donde toca junto a su padre.

Fernando es un semanasantero desde pequeño, y su devoción por Jesús el Nazareno la lleva muy dentro y es algo que viene de familia. Desde su abuelo que fue uno de los fundadores hace 80 años, hasta sus padres, pasando por su hermano, y ahora su mujer y su hija.

"La Semana Santa la vivo de forma muy especial, es lo que me gusta y disfruto porque es lo que da sentido a mi vida", afirma.

Imagen titular de la Cofradía Nuestro Padre Jesús de Nazareno de Peñafiel (Valladolid) Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno Peñafiel La Razón

De cara a esta Semana Santa que se avecina destaca la apuesta que se está haciendo por dar protagonismo a los niños también en las procesiones de Semana Santa, como es el caso del Domingo de Ramos, con la presencia de menores de las cuatro cofradías en el desfile. Y aunque sabe que es difícil, se marca como reto que ningún hábito se quede en el armario durante las procesiones y vía crucis.

En cuanto a la presencia de la cofradía en las calles del municipio, durante la madrugada del Domingo de Ramos la banda realizará las tradicionales Dianas Floreadas por las calles de la Villa, para después presidir los actos de la bendición de ramos con la posterior procesión de La Borriquilla y el pregón.

El Martes Santo participarán en la procesión del Encuentro de la Soledad con su hijo y el Miércoles Santo celebrarán el Vía Crucis por el Barrio del Calvario.

El Jueves Santo estarán en Valladolid y el Viernes Santo participarán en la procesión penitencial general de las cuatro cofradías por el pueblo.

Antes, este próximo Viernes de Dolores estarán en Valladolid acompañando al Vía Crucis de la cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz.

A más largo plazo, quiere continuar mejorando el patrimonio de la cofradía, aumentar la acción social y cultural e impulsar un día de la familia nazarena en el que juntarse a comer y preparar actividades de ocio.

Pero también, apuesta por seguir profundizando en la historia de la hermandad y poder traducir poco a poco todos los numerosos documentos antiguos de que disponen, "muchos de ellos curiosos", señala, entre los que se encuentran las actas fundacionales de la hermandad.