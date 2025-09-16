Una pelea con catanas y barras en Valladolid acaba con dos detenidos y varios agentes heridos

Dos jóvenes de 18 años han sido detenidos y otros dos de 23 y 22 identificados tras una pelea esta madrugada en Valladolid, en la que se han intervenido una catana de 68 centímetros, un machete de 63 y una barra de acero curvada de 44, tras una persecución por las calles de la ciudad en la que dos agentes municipales han resultado heridos.

Fuentes de la policía municipal de Valladolid han detallado a EFE que en torno a las dos de la madrugada una patrulla que estaba por la calle Nicolás Salmerón ha escuchado voces y un gran tumulto y tras acercarse al lugar se ha encontrado con cinco o seis personas que se estaban agrediendo con armas blancas.

Ante la presencia policial, los participantes en la pelea se han dispersado, y uno de los agentes ha seguido a uno que llevaba un pasamontañas negro y al que ha perseguido por distintas calles, cruzando incluso el puente de Labradores.

El agente se ha lesionado al caerse en la persecución y el perseguido ha sido interceptado por dos patrullas tras cruzar el túnel. Éste previamente se ha desprendido de un cuchillo, modelo catana.

También se ha localizado una bicicleta de alquiler municipal que según un transeúnte había abandonado otra persona que ha salido a la carrera.

Se ha seguido el rastro de la bici hasta quien la había alquilado y que vivía en la calle Nogal 5, donde los agentes municipales han localizado oculto a un joven que parecía esconder algo, y a quien se le ha encontrado un machete de grandes dimensiones. En su cacheo ha resultado herido otro agente en la rodilla.

Además, han sido identificados otros dos jóvenes en la zona de la Circular por su posible implicación en la pelea.

Éstos han explicado que han sido atacados por dos jóvenes con cuchillos de grandes dimensiones por lo que uno de ellos se ha tratado de defender con una llave de tubo que llevaba.

La policía ha intervenido una catana de doble filo de 68 centímentros, 48 de ellos de hoja; un machete de 63 centímetros de largo y 47 de hoja, un pasamontañas negro y una barra de acero curvada de 44 centímetros.

En total han participado tres patrullas de la policía municipal, una de ellas de paisano, con dos agente heridos que han sido atendidos en un centro de salud.

Las mismas fuentes han precisado que desconocen si se trata de una pelea entre bandas y han explicado que han trasladado las diligencias a la Policía Nacional.