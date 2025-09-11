Plena satisfacción de las empresas de Ávila Auténtica presentes en la gran feria alimentaria de Londres

El balance de las tres empresas abulenses adheridas a Ávila Auténtica, la marca colectiva de la Diputación Provincial, en Speciality & Fine Food Fair, la feria internacional de Londres en la que han participado los días 9 y 10 de septiembre, “es de plena satisfacción, muy positivo, pues las tres han conseguido interesantes contactos comerciales” en una feria “en la que el perfil del visitante es muy profesional y ha mostrado mucho interés en los productos abulenses”, explica el vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín.

Las empresas de la provincia de Ávila que han viajado a la capital británica han sido Jamones Garrudo (embutidos y jamones ibéricos), Viña Alondra (vinos) y Golydul (dulces), y “las tres nos transmiten su entusiasmo por los resultados obtenidos”, añade Martín.

La Diputación de Ávila, en su intención de que esta feria resultara lo más exitosa posible para las empresas de Ávila Auténtica, decidió contratar previamente la elaboración de agendas B2B a través de consultoras especializadas, lo que “ha permitido que, antes de volar a Londres, nuestras empresas ya tuvieran un programa de reuniones establecido que luego, ya sobre el terreno, se ha visto ampliado”, apunta el diputado.

Visto el éxito cosechado, “es muy probable que el año que viene Ávila Auténtica repita presencia en esta feria internacional”, pues “se ha logrado el objetivo de abrir nuevos mercados, impulsar la internacionalización de productos de nuestra provincia y dar a conocer la excelencia agroalimentaria de Ávila fuera de España”, concluye Martín.