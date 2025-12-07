Prisión provisional para el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional y otros cinco detenidos

El Juzgado de Instrucción número 3 decretó el ingreso en prisión provisional para el jefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, así como para los otro cinco detenidos dentro de una operación contra el tráfico de droga llevada a cabo por Asuntos Internos. A mayores, se añade otro investigado, el cual está en libertad con cargos, según confirmaron fuentes consultadas por la Agencia Ical.

Agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional en Madrid desplegaron el pasado jueves una operación, abierta a principios de año, contra el tráfico de droga en Valladolid, fruto de la cual fue detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en la provincia.

La operación practicó diferentes registros en Valladolid, Renedo y Arroyo de la Encomienda, además de implicar actuaciones en la Comisaría de las Delicias de la capital, donde se encontraba la taquilla del funcionario. En dicha actuación se incautaron 40 kilos de cocaína y unos 100.000 euros en metálico como resultados de dichos registros practicados.

Desde la Policía Nacional señalaron que se ha incoado un expediente disciplinario contra el jefe antidroga por una falta grave o muy grave, lo que implica la suspensión de empleo y sueldo. En este caso debe ser firmada por el director general de la Policía, Francisco Pardo, algo que se producirá la próxima semana. Además, explicó que este procedimiento se mantendrá “paralizado” durante la investigación judicial, hasta que se resuelva y haya una sentencia.