La profesionalidad, solidaridad y capacidad de servicio de la Policía Municipal de Valladolid

La ciudad de Valladolid ha rendido este sábado un merecido y sentido homenaje a los servidores de todos, en alusión a los agentes de la policía local.

Y lo ha hecho durante el acto oficial con motivo del Día de la Policía Municipal de Valladolid del año 2025, celebrado hoy en el Teatro Calderón, con la presencia de la superintendente Jefa Julia González; el alcalde Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; o el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

Julia González reivindicaba la "profesionalidad, solidaridad y capacidad de servicio" de los agentes de la Policía Municipal, y puso como ejemplo la participación de algunos de ellos de forma voluntaria en la ayuda a los municipios afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana hace casi un año.

El acto servía también para reconocer y homenajear a los policías locales que se jubilan este año pero también para dar la bienvenida a la promoción del bicentenario.

No en vano, en 2026 se celebra la efeméride histórica de los 200 años de la Policía Municipal de Valladolid.