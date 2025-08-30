El programa ‘Arboleda 25’ culmina con la plantación de más de 1.600 árboles en 45 municipios de Salamanca

La Diputación de Salamanca presentó el balance final del programa ‘Arboleda 25’, una iniciativa pionera de carácter medioambiental y participativo que ha permitido plantar más de 1.600 árboles de especies autóctonas en espacios públicos y entornos naturales de 45 municipios de la provincia.

La última edición del proyecto contó con la participación directa de 1.496 personas, entre centros escolares, asociaciones vecinales, colectivos sociales y ayuntamientos, lo que la institución provincial calificó como “un ejemplo de participación ciudadana".

Además de las plantaciones, ‘Arboleda 25’ incluyó acciones de sensibilización y formación en materia de sostenibilidad, con talleres prácticos y la edición de materiales divulgativos que fomentaron la educación ambiental, especialmente entre los más jóvenes.

Según destacaron fuentes de la institución provincial salmantina, en la campaña de 2025 la estrategia digital jugó un papel clave para amplificar el alcance del programa y consolidar una comunidad comprometida con el medioambiente. A través de las redes sociales de El Taller de Ilusiones se difundieron contenidos audiovisuales sobre las actividades desarrolladas en los municipios participantes, alcanzando más de 54.000 visualizaciones en un periodo de 90 días.

Estos resultados, según el balance, confirman un “impacto social significativo” del proyecto más allá de la participación presencial, así como la existencia de una comunidad activa que valora y comparte contenidos medioambientales con enfoque educativo, creativo y emocional.