La provincia de Palencia, a todo tren

Un viaje en miniatura por la Montaña Palentina o las llanuras inmensas de Tierra de Campos. Eso es lo que proponen desde la Agrupación Palentina ‘Club N de España’ a través de una maqueta de más de 20 metros con todo lujo de detalles y multitud de tipologías de trenes que han existido o existen en el panorama nacional y europeo. La muestra se podrá contemplar durante los sábados de Navidad, entre las 17.30 y las 20 horas, en el local que la agrupación tiene en la calle Eduardo Dato 5 de la capital, aunque está previsto que termine convirtiéndose en una exposición permanente.

La maqueta está compuesta por diferentes paisajes que pretenden centrarse en el entorno de la zona, con Tierra de Campos y sus palomares, los huertos solares habituales en el medio rural, los páramos con los aerogeneradores, un silo o una zona de montaña. Además, la estación de tren es muy similar a la existente en la capital palentina, explica el coordinador de la Agrupación, Luis Antonio Ruiz. La asociación, que lleva en activo desde el año 2008, cuenta en la actualidad con seis integrantes y es la única de Castilla y León que pertenece al Club N de España, que a su vez está integrada en el club internacional.

“Este es un hobby de minorías porque es muy caro y complicado hacerlo”, reconoce Luis Antonio Ruiz, que tiene en sus venas la pasión del ferrocarril. “Soy hijo, nieto y sobrino de ferroviarios por parte de padre y madre”, reconoce. “Mi padre me enseñó todo sobre los trenes. Iba mucho con mi él a los talleres de Renfe en Palencia porque era jefe de tren de mercancías y me contaba sus ‘batallitas’. Sabías muchas veces cuando se montaba en el tren, pero nunca cuando llegaba. Era una vida muy dura”, reconoce este palentino que lleva 46 años con esta afición y que quiso seguir la estirpe familiar ligada a los trenes, pero no pudo conseguirlo. “No salí ferroviario porque para acceder se tenía que hacer bien a través de oposición, bien a través del ejército y suspendí la oposición en tres ocasiones, aunque me hubiera encantado. Ese es el fracaso de mi vida. Mi padre también tenía mucha ilusión en que yo fuera ferroviario”, asegura.

En cuanto a la nueva exposición que la agrupación está mostrando al público palentino durante estos días, Luis Antonio asegura que han querido mostrar la provincia de cerca. “La escenografía que compone esta exposición las hemos buscado a propósito para acercar retratos de Palencia y su provincia. Podemos contemplar tanto Tierra de Campos como la Montaña Palentina. Además, se pueden contemplar las zonas donde se encuentran los aerogeneradores que además funcionan perfectamente por lo que se puede decir que está todo basado en paisajes reales o que son semejantes. Por ejemplo en la zona de la montaña hemos representado un teleférico que no existe, porque está en la zona de los Picos de Europa (Fuente De), pero hay muchas otras que si pertenecen a la Montaña Palentina”, señala.

Una exposición que pretende transportar al público a diferentes entornos, como ya lograron hacerlo en anteriores ocasiones. “Cuando construyes un tren la escenografía la tienes que ajustar a las vías del tren. Las dos últimas exposiciones las hicimos en el Ateneo de Palencia durante dos semanas, una en Navidad y otra en la Feria Chica y fueron exitosas, con mucha afluencia de público”, reconoce Luis Antonio, que junto a sus compañeros también han llevado sus maquetas a otros puntos de la geografía nacional, donde han sido “muy bien recibidos”.

El funcionamiento se debe a una tensión eléctrica, pero el control se realiza a través de un sistema digital, por lo que el mecanismo depende de una tablet y una aplicación con la que se mueven los diferentes trenes, así como sonidos, luces y diversos movimientos. “Ahora mismo tendremos funcionando tres trenes, porque cada tren tiene que ‘conducirlo’ una persona. Ahora lo manejamos con el teléfono móvil o una tablet. Pararán en su correspondiente estación, pararán cuando haya que dar paso a un tren más rápido y todo ello lo controlaremos nosotros. Habrá tres funcionando, pero tendremos otros tres alternativos. En esta exposición hemos llegado a hacer 110 metros lineales de maqueta que ya es una distancia considerable”, afirma el coordinador de la agrupación palentina.

La idea de esta exposición es la de alternar los trenes durante los diferentes sábados en los que se puede contemplar la exposición. “No podemos mostrar todos los trenes que tenemos en un solo día porque tenemos que respetar las distancias. Tendremos desde trenes de vapor a trenes de alta velocidad, trenes diesel, automotor… El recorrido es muy variado”.

Pero la intención de Luis Antonio y su agrupación es que esta exposición se convierta en pemanente ya que se está llevando a cabo en el local que utilizaban como taller, que finalmente ha sido remodelado. De momento, los que más disfrutarán de los trenes y sus entornos son los más pequeños, que estos días comienzan sus vacaciones. “Ahora que estamos en Navidades los niños serán los protagonistas y para ellos esto es otro mundo”, explica Luis Antonio con una sonrisa de oreja a oreja.

Un arduo trabajo, el de los seis integrantes de la agrupación para que estos días los palentinos puedan disfrutar del mundo del tren en miniatura. “La obra de un módulo, porque esto está dividido en módulos, puede durar cerca de un año. No es algo que se haga de un mes para otro. Hay que verlo para ver el grado de dificultad de la obra”, explica este palentino, muy vinculado al mundo ferroviario, al igual que algunos de sus compañeros de agrupación. “Dentro de la agrupación también hay socios ligados a la Asociación Venteña Amigos del Ferrocarril. Muchas veces nos acercamos para ver sus proyectos y viceversa. El contacto es primordial porque nos ayuda a intercambiar ideas”, concluye este palentino que espera deseoso que los palentinos puedan disfrutar, tanto o más que él, de esa pasión que le corre por las venas.