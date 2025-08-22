El PSOE recupera el Ayuntamiento de Quintana del Marco (León) con Pedro Crespo Alonso como alcalde

El Partido Socialista de León recuperó este viernes la Alcaldía de Quintana del Marco con la toma de posesión de Pedro Crespo Alonso como nuevo alcalde, en un momento “especialmente delicado” para el municipio tras el incendio que afectó recientemente a la localidad.

La dirección provincial del partido quiso mostrar con su presencia el “firme compromiso “ del Partido Socialista con el futuro de Quintana del Marco y con la defensa de los intereses de sus vecinos y vecinas. Por ello, participaron en el acto el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, el senador Salvador Vidal, el diputado provincial y secretario de Política Municipal, Octavio González, el secretario de Organización, Daniel San José Llamazares y la alcaldesa de Santa Elena de Jamuz, Carolina Castro.

El PSOE de León consideró “prioritario” dar solución a los problemas derivados del incendio, así como “retomar los proyectos pendientes” y “trabajar con decisión para recuperar las subvenciones perdidas en la etapa de gobierno del Partido Popular”.

Durante el acto, el nuevo alcalde, Pedro Crespo Alonso, resaltó la “importancia “ e la unidad vecinal y del respeto institucional, al considerar que “solo desde el trabajo conjunto podremos superar las dificultades y construir un futuro con más oportunidades para nuestro pueblo”.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón insistió en que “el PSOE de León estará siempre al lado de Quintana del Marco, colaborando y sumando esfuerzos para garantizar que este municipio tenga el apoyo que merece”.