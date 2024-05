El PSOE de Tudanca, feliz con la Ley de Amnistía: "Ladran, luego cabalgamos"

En Castilla y León no todos están indignados y preocupados por el devenir de España tras la aprobación de la polémica Ley de Amnistía que perdona de todos sus actos a los que dieron el Golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017, además de poner en jaque a los jueces que juzgaron y sentenciaron a muchos de ellos a penas de cárcel, como Oriol Junqueras, de ERC.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado nada más conocerse la aprobación de esta ley entre gritos de traidor a Sánchez y su equipo, que, en su opinión, es "el mayor ataque de la historia en España al Estado de Derecho", según ha dicho,

"Ladran, luego cabalgamos". Esta es la respuesta, por su parte, que ha dado, parafraseando a "El Quijote" del universal Cervantes, el secretario del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, satisfecho y contento más que nadie por que haya salido adelante esta ley que, a su juicio, está mejorando la convivencia en Cataluña.

Tudanca no se ha mostrado sorprendido tampoco por las distintas reacciones de líderes y presidentes autonómicos del PP que han anunciado recursos a la norma, y ha arremetido contra el PP asegurando que le importan un bledo los asuntos que preocupan al país y que lo único que hace es crispar y usar la "máquina del fango" como arma electoral. En este sentido, afirmaba el político burgalés que hace no mucho se hayan celebrado elecciones en Cataluña y País vasco y los populares no hayan dicho una sola palabra sobre la amnistía o sobre el terrorismo, Bildu o ETA. "Es un hecho tremendamente revelador", apuntaba, al tiempo que recordaba a los populares que el PSOE ha sido el partido más votado en Cataluña.

"La realidad es tozuda, pero hoy en día hay mejor convivencia y España está hoy más unida de lo que estaba cuando le hacían al PP referéndums ilegales", finalizaba.